Andrés Iniesta twijfelt er niet aan dat ex-ploegmaats Barça ooit mee zullen leiden: "Xavi en ik als coaches? Dat zou kunnen werken"

17 april 2020

09u32

Bron: Daily Mail 0 La Liga Lionel Messi: “Xavi vertrok in 2015, drie jaar later verliet ook Andrés de club. Er blijven alsmaar minder jongens over van die fantastische periode.” FC Barcelona hunkert, ondanks twee Spaanse titels op rij, naar de ‘goede oude tijd’ van pakweg tien jaar geleden. Een tijd waarin Andrés Iniesta (35) het mooie weer maakte bij de ‘Blaugrana’. “Ik twijfel er niet aan dat spelers als Valdes, Puyol en Xavi ooit zullen terugkeren naar Barcelona", vertelt de middenvelder.

‘The Unexpected Hero’. Zo heet de biografische film over Andrés Iniesta die volgende week in première gaat. Een gelegenheid die de Spanjaard aangrijpt om het over zijn grote liefde te hebben: FC Barcelona. De club waar Iniesta als 12-jarige jongen arriveerde, zich via de jeugdreeksen en Barcelona B opwerkte tot titularis in de eerste ploeg en een van de beste voetballers ter wereld. Na vijftien jaar bij de hoofdmacht klokte hij af op 674 officiële matchen voor de Blaugrana. Clubicoon.

Twee jaar geleden trok Iniesta de deur achter zich dicht bij Barça - herinner u de iconische beelden van ‘Don Andrés’ in een leeg Camp Nou. Nochtans had hij toen gehoopt op een verlengd verblijf bij de club van zijn hart, zo laat hij uitschijnen in de documentaire. Maar Barcelona en Iniesta kwamen er niet uit. “Ik verwijt niemand iets”, vertelt hij aan de Daily Mail. “Iedereen ziet de dingen op een andere manier. We hadden simpelweg niet dezelfde opinie over bepaalde zaken.”

Waar Iniesta een duidelijke mening over heeft: hij is ervan overtuigd dat de steunpilaren van het ‘oude’ succesteam, dat tussen 2005 en 2015 de absolute top van Europa was, op een dag weer samen zal werken om de club mee te leiden.

Valdes, Xavi, Puyol, Leo Messi, Busquets en Pique. Er komt een moment waarop we allemaal weer samenwerken bij Barça Andrés Iniesta

“Wij doorliepen de jeugdcategorieën van Barça en kennen de club vanbinnen en vanbuiten. We baanden ons een weg naar de eerste ploeg, waar we tien, twaalf of zelfs vijftien jaar speelden. We werden leiders”, zegt Iniesta. “Victor Valdes, Xavi, Carles Puyol, en daarna Leo Messi, Sergio Busquets en Pique. Er komt een moment waarop we allemaal weer samenwerken bij de club. Dat lijkt me de logica zelve."

Voormalig ploegmaat en topspits Samuel Eto’o zegt in de biografie van Iniesta dat hij “Andrés ooit als trainer van Barcelona wil zien”. “Maar nu wil ik zo lang mogelijk blijven voetballen, want dat maakt me gelukkig”, grijnst Iniesta. “Ik heb wel altijd gezegd dat wanneer ik mijn schoenen aan de haak hang, ik graag naar Barça zou terugkeren."

En wat als Xavi - de gedoodverfde opvolger van Quique Setién als coach van Barcelona - Iniesta vraagt als assistent-coach? “Dat zou kunnen werken, ja”, aldus Iniesta. “Maar dan zal alles echt op zijn plooi moeten vallen. Xavi zit qua trainersontwikkeling vier jaar verder dan mij. En ik weet nog niet wanneer ik zal stoppen met voetballen en of ik trainer wil worden. Maar ik sluit het niet uit. We zullen zien."



