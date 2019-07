Amper 18 jaar oud, maar dit Japanse talent maakt indruk bij Real: “Ik hou niet van zoveel aandacht” AB

22 juli 2019

08u35

Bron: MARCA, AS 2 La Liga Terwijl Eden Hazard met alle aandacht gaat lopen in de voorbereiding van Real Madrid, maakt ook de 18-jarige Takefusa Kubo, of ‘Take’ zoals hij zelf wil worden genoemd, indruk. De jonge Japanner - ooit nog spelend in de jeugdacademie van FC Barcelona - krijgt dit seizoen de tijd om te rijpen bij het B-team van de ‘Koninklijke’. Er wordt hem een grote toekomst voorspeld. “Dappere jongen met een gouden linker.”

Real Madrid verloor gisteren weliswaar zijn oefenmatch van Bayern München - ‘Los Blancos’ wankelden achterin. Maar offensief liet het wel leuke dingen zien. Onder leiding van Rode Duivel Eden Hazard - wie anders? Maar ook de jonge debutant Takefusa ‘Take’ Kubo maakte indruk. De Japanner werkt de voorbereiding in de Verenigde Staten af bij de hoofdmacht van Real. En hij charmeert.

Bij MARCA, de huiskrant van Real Madrid, zijn ze zeker: Takefusa Kubo is een wereldtalent. “Hij zal nog mooie dingen laten zien in de voorbereiding”, klinkt het. “Kubo heeft het zelfvertrouwen van iemand die tweemaal zo oud is. Behalve zijn attitude is zijn linkervoet zijn grootste troef. Zijn balbehandeling is spectaculair en zijn inzicht fantastisch. Hij heeft het potentieel om Reals meesterwerk te worden. Briljante voetballer.”

La Masía

De Koninklijke plukte Take begin deze maand weg bij FC Tokio. Daar was hij afgelopen seizoen goed voor vijf goals en vier assists in 16 wedstrijden. De aanvaller moet de toekomst van het Japanse voetbal worden. Snelle voetjes en prima instelling. Real is trouwens niet de eerste grootmacht die hem opmerkt. In 2011 al - Take was toen amper 10 jaar oud - haalde FC Barcelona hem naar jeugdacademie La Masía. Hij integreerde er zich snel en leerde meteen Spaans en Catalaans. Barça geloofde in hem. Maar Take moest er na vier jaar noodgedwongen vertrekken omdat de Catalanen inbreuken hadden gepleegd op de transferwetgeving voor minderjarigen. Een streep door de rekening van FCB, dat zich nu voor het hoofd slaat. Take keerde terug naar Japan, waar hij zijn talent liet zien bij Yokohama en Tokio en uiteindelijk opgemerkt werd door Real Madrid.

Nu hij zichzelf in de kijker speelt op stage in de VS, liggen de Japanse en Spaanse media hem aan de voeten. “Ik weet dat er veel aandacht is. Zeker in Japan maak ik wel iets los. Maar ik hou niet van al die aandacht. Ach, ik blijf met mijn hoofd bij het voetbal”, aldus Take bij MARCA. “Ik ben blij met mijn debuut voor Real, al vind ik het jammer dat we verloren. Dat haat ik.”

Take zal nu de tijd krijgen om te rijpen bij Real Madrid Castilla, het tweede team. Benieuwd wat hij in de Spaanse derde klasse laat zien onder coach Raúl. Een voetballer om in het oog te houden.

Panna

In de oefenpartij tegen Bayern München wisselde Kubo goeie met mindere momenten af. Eén hoogtepunt willen we u echter niet onthouden. De Japanner zette zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Alphonso Davies een panna. Tot groot jolijt van de fans.

This nutmeg from Kubo went unnoticed 🥶 pic.twitter.com/c1s9JHq8Xb Andres(@ otfbravo) link