Ambras in de Barça-klas? Suárez vat vol frustratie: “Wat er mis is met onze uitvorm? Vraag het aan de trainers” NVE/ODBS

28 juni 2020

10u59 12 La Liga De indirecte kritiek van Luis Suárez aan het adres van de trainersstaf van FC Barcelona en Quique Setién in het bijzonder, zindert na in Spanje. “Er zijn coaches voor iets, om zo’n situaties te analyseren”, sprak de Uruguayaanse spits, die zijn twee goals niet verzilverd zag in drie punten. Zelfs in de Catalaanse pers wordt er gewag gemaakt van spanningen tussen enkele zwaargewichten in de Barcelonese kleedkamer en de trainer na de match. Dient Atlético dinsdag Barça de doodsteek toe?



Een gelijkspel tegen laagvlieger Celta de Vigo. Vijf op negen in de laatste drie wedstrijden. Nee, in Barcelona is lang niet alles koek en ei. Zeker wanneer Real straks bij rode lantaarn Espanyol wint en het twee punten kan uitlopen op de titelconcurrent. Zo krijgt Sétien het nu al heet onder de voeten. Pas aangesteld op 13 januari, in zijn eerste uitdaging bij een echte topclub. Eerder coachte hij onder meer Las Palmas en Real Betis. Iemand met het Barça-DNA. Hij volgde de ontslagen Ernesto Valverde op, die na een povere maand december en een nederlaag in de Supercopa de España tegen Atlético Madrid mocht beschikken.

Maar 17 wedstrijden verder lijkt Barça onder Setién vooral in hetzelfde bedje ziek. Sinds de herneming pakte Barcelona 11 op 15 met twee keer puntenverlies op verplaatsing. Die zwakke uitreputatie (slechts 23 op 48) kan Barça zijn negende titel in twaalf jaar kosten. Setién wordt vooral een gebrek aan tactisch vernuft in het lezen van veranderende wedstrijdomstandigheden verweten.

Iets waar ook Suárez naar verwees na zijn dubbel bij Celta, toen hij de vraag kreeg wat er mis is met dit Barça op verplaatsing. “Vraag het aan de trainers om dat soort situaties te analyseren. Kijk, wij geven alles op het veld. Maar je hebt het gevoel dat we op verplaatsing vele belangrijke punten verliezen die we de voorbije jaren wel pakten. Ik baal enorm van dit puntenverlies.”

Uitspraken die zeker in de Madrileense pers voer zijn om de wat grimmige sfeer nog op te poken. “Setién vertoont een gebrek aan leiderschap, autoriteit en is nauwelijks een verbetering voor een team dat trainers verslindt, terwijl het dezelfde tekortkomingen blijft behouden”, lees je. “Hij heeft een goeie theorie, maar in praktijk is het veel minder.” Zij stellen dat er enkele sterkhouders de vervangingen van Setién en zijn tactisch plan in vraag stelden.

Piqué roept op tot eenheid

Setién zelf, die baalt natuurlijk als een stekker: “We hadden niet in deze situatie mogen zitten. We hadden met een comfortabelere voorsprong de rust moeten ingaan. Onze foutenmarge wordt steeds kleiner. In theorie moeten we nu onze volgende 6 wedstrijden winnen en rekenen op een fout van de rivalen. We zullen nog zo veel mogelijk punten proberen te pakken. Ik zou duizend verklaringen kunnen zeggen, maar ik denk niet dat er één enkele oorzaak is.”

Met een opvallende tweet probeert Barça-boegbeeld Piqué vandaag te sussen. “Onthoud één ding. Wij zijn Barça en de strijd is nog niet gestreden. Vechten tot het einde is deel van ons DNA. Kop op en dinsdag staan we er weer!” Dan kijkt FC Barcelona Atlético Madrid in de ogen.

Recordeu una cosa, som el Barça i això encara no s’ha acabat. Lluitar fins al final forma part del nostre ADN. Cap ben alt i el dimarts, anirem a totes! Gerard Piqué(@ 3gerardpique) link

Lees ook:

