Alwéér met dank aan Courtois: Real wint nipt tegen Granada en kan donderdag titel pakken SK/ABD

13 juli 2020

23u57 2 Granada CF GRA GRA 1 einde 2 RMA RMA Real Madrid Primera Division Gouden en vooral felbevochten zege voor Real Madrid tegen Granada (1-2). Met dank aan doelpuntenmakers Mendy en Benzema. Én dankzij twee cruciale reddingen van Thibaut Courtois, die tot man van de match werd uitgeroepen. Als Real Madrid donderdag wint van Villarreal, dan is het kampioen.

Aan de rust in Granada dacht Real Madrid de schaapjes op het droge te hebben. 0-2 na heerlijke doelpunten van Mendy en Benzema. Granada was gestart om te verrassen: tactisch vernuftig en fysiek imponerend met een hoge pressing. Hoewel Madrid makkelijk uitliep, had je toch het gevoel dat deze ploeg hen pijn kon doen.

Dat bleek na de rust. Een blunder van Casemiro - balverlies in de as van het veld - werd afgestraft (1-2). De reeks zonder tegengoal van Courtois eindigde. Zidane wisselde - Hazard zou negentig minuten op de bank blijven. De bezoekers hadden veel fouten nodig en telden de minuten af.

Meer statistieken vindt u op SofaScore.

Cooling break om halftwaalf. De landstitel lag in de weegschaal. Madrid creëerde niks meer. Dood of de gladiolen. Save Courtois. Ramos haalde een bal van de lijn. Zenuwslopend, ongetwijfeld ook in Catalonië. Courtois kreeg geel voor tijdrekken. Hun keeper kwam mee oprukken. Maar Madrid hield stand. Op een zucht van de landstitel. Real Madrid is donderdag altijd kampioen als het zelf wint van Villarreal (21u, Eleven Sports). Hun voorsprong op Barcelona is vier punten op twee wedstrijden van het einde.

De goals van Real:

🔥 | Ongelofelijke versnelling, heerlijke afwerking! 😳💯#GranadaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/zJbnx50Ev2 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

BENZZZZ | De beste speler van het moment in LaLiga toont opnieuw zijn klasse! 🚀#GranadaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/s7tfVmkYDJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

MVP | Thibaut Courtois werd verkozen tot 'Man van de Match'! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/9qxfxXmVkr Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.