Alweer gezichtsverlies voor FC Barcelona: zes bestuursleden stappen op na verzuurde relatie met Bartomeu

10 april 2020

11u58 0 Primera Division Nieuwe ontwikkelingen in de bestuurssaga bij FC Barcelona. Zes bestuursleden, waaronder vicevoorzitter Emili Rousaud, hebben in een communiqué aangegeven hun ambt neer te leggen bij de Catalaanse topclub. Deze beslissing komt er nadat ze zich niet konden vinden in het beleid van voorzitter Josep Bartomeu.

Eerder deze week liet Bartomeu verstaan dat er veranderingen op til waren in de bestuurskamer van de Catalanen. Vier bestuursleden, waaronder vicevoorzitters Emili Rousaud en Enrique Tombas, zouden aan de deur gezet worden. Eerstgenoemde zou één van de voornaamste kandidaten geweest zijn om Bartomeu volgend jaar op te volgen als voorzitter van de Blaugrana.

Gisteren nog zei Rousaud bij het Spaanse radiostation Radio Catalunya dat hij zijn ambt niet zou neerleggen. “De redenen die Bartomeu aangaf zijn simpelweg niet waar. Hij heeft er helemaal geen bewijs voor. Neen, op dit moment ga ik niet opstappen. Zoiets moet face-to-face worden afgehandeld.”

Zes bestuursleden stappen op

Nu kiest de Barcelonees er toch voor om de deur van Camp Nou achter zich dicht te trekken. Ook Enrique Tombas, Silvio Elias en Josep Pont werden door Bartomeu aangespoord om hun ontslag in te dienen en dat doen ze nu ook. Bij het viertal voegden zich ook Maria Teixidor en Jordi Calsamiglia, twee andere bestuursleden van de Catalanen. De zes geven aan zich niet meer te kunnen vinden in het beleid van de voorzitter.

In een ontslagbrief die het Spaanse blad La Vanguardia naar buiten bracht, is de Barça-gate één van de redenen voor hun besluit. ‘We moeten onze teleurstelling benadrukken over de ongelukkige zaken op sociale media, ook bekend als Barça-gate, waarover we via de pers moesten lezen’. Hiermee verwijzen ze naar het schandaal, waarin een pr-bureau op social media tegenstanders van Bartomeu in een negatief daglicht stelde.

In de brief pleit het zestal ook voor nieuwe verkiezingen. “Als laatste dienst aan onze club raden we nieuwe verkiezingen aan, zodra de omstandigheden het toestaan, om de club de richting te geven om met alle ‘autoriteit’ en op de beste manier de uitdagingen in de nabije toekomst aan te gaan.”

Deze ontwikkelingen zijn een nieuwe slag in het gezicht voor Bartomeu. Na het schandaal met de sociale media, de onenigheid rond het inleveren van salaris, het ontslag van Ernesto Valverde en de disputen tussen Abidal en Messi, is dit de zoveelste kaakslag voor Bartomeu. De vraag is nu: doet hij zijn ambtstermijn nog uit of komen er vervroegde verkiezingen in Catalonië?

