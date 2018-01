Alwéér een blamage voor onthutsend zwak Real Madrid, Barça kan 19 (!) punten uitlopen

TLB

18u19

Bron: Eigen berichtgeving 88 REUTERS Primera Division Real Madrid heeft zich opnieuw laten ringeloren in La Liga. Tegen Villarreal, waar Carlos Bacca (ex-Club Brugge) verloor de 'Koninklijke' vanmiddag in Bernabéu met 0-1 door een late (en knappe) goal van Pablo Fornals.

Real had iets goed te maken voor zijn thuisfans, nadat het in de laatste competitiewedstrijd in eigen huis pijnlijk met 0-3 verloor van Barcelona. Toch voetbalde de 'Koninklijke' zonder al te veel overtuiging, en sprong het onzorgvuldig om met kansen. In de slotfase strafte een uitgekookt Villarreal de Madrileense inefficiëntie af. Fornals (87.) stifte een counter knap over Real-doelman Navas.

In de stand staat Real pas vierde, op maar liefst zestien punten van leider Barcelona. Ook de nummers twee en drie, Atlético Madrid (42 punten) en Valencia (40 punten), hebben al een kloof geslagen. Zelfs de grootste Real-optimist gelooft niet meer dat Cristiano Ronaldo en co hun titel kunnen verlengen.

Met onder meer een Spaanse titel, twee Champions League-zeges en twee wereldtitels voor clubs heeft coach Zinédine Zidane heel wat krediet opgebouwd, maar de Fransman komt meer en meer onder druk te staan in de Spaanse hoofdstad. Vooral de Champions League lijkt nu een hoofddoel te moeten worden voor Zidane en 'Los Merengues'. Real neemt het hierbij medio volgende maand in de achtste finales op tegen het Franse Paris Saint-Germain.

Wat een redding van Asenjo! 😱 #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/qKZExeKjgo — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 13 januari 2018

Ronaldo krijgt tot tweemaal toe de uitgelezen kans om te scoren maar raakt niet voorbij Asenjo. ❌ #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/1ZwBzW4irk — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 13 januari 2018

AFP

REUTERS

AFP

AFP