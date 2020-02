Altético Madrid klopt Villarreal met 3-1 en klimt op naar de derde plaats Redactie

23 februari 2020

20u20 0 Atlético Madrid ATM ATM 3 einde 1 VIL VIL Villarreal CF Primera Division Atlético buigt een achterstand tegen Villarreal om in een 3-1-overwinning. Dankzij die zege klimmen de Madrilenen op naar plaats drie in het klassement.

Yannick Carrasco vanop de bank en Diego Simeone vanuit de tribune zien hoe Atlético na ruim een kwartier spelen op achterstand komt tegen Villarreal. Paco Alcácer zet met een fraaie pegel de bezoekers op voorsprong. Nog voor de rust kan Correa voor de thuisploeg gelijk maken.

In de tweede helft gaan Los Colchoneros op zoek naar de voorsprong. Met de inbreng van João Félix komt die er ook. Koke kopt een voorzet van Correa voorbij de Villarreal-goalie in doel. Wat later schiet João Félix Atlético eigenhandig op 3-1. Een licht afgeweken schot belandt tussen de benen van Asenjo in doel.

De Madrilenen komen in het lot van de partij niet meer in de problemen en slepen de overwinning over de meet. Atlético klimt dankzij die zege naar een derde plaats in het klassement. Villarreal blijft zevende in La Liga.