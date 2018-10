Allesbehalve overtuigende cijfers: ontslagen Julen Lopetegui is op één na slechtste Real-coach in 70 jaar tijd DMM

30 oktober 2018

12u28 0 Primera Division Real Madrid zette gisteren coach Julen Lopetegui aan de deur. De 52-jarige Spanjaard was na een mislukte competitiestart ten dode opgeschreven bij de ‘Koninklijke’. Cijfers tonen bovendien aan dat hij zich de op één na slechtste Real-coach in de laatste 70 jaar toonde.

Een 5-1-verliespartij op het veld van grote rivaal Barcelona, dan weet elke Real Madrid-coach dat het moeilijk wordt. Julen Lopetegui voelde zondagavond de bui hangen en nam naar verluidt na de wedstrijd al afscheid van de spelersgroep. De verrassing was echter groot toen Lopetegui één dag na de beschamende vertoning tegen Barcelona opnieuw op het trainingsveld van de Madrilenen verscheen. Officieus om dat er nog geen opvolger was aangesteld. Het échte ontslag kwam er pas ‘s avonds, toen bekendraakte dat ex-speler Santiago Solari het roer als tussenpaus zou overnemen.

Exit Lopetegui, enter Solari. De Argentijn neemt als coach van Real Madrid B het roer over in de hoofdmacht van de ‘Koninklijke’. Verwacht werd dat Antonio Conte snel zou tekenen, maar de gesprekken met de ex-coach van Chelsea en Juventus draaiden op een sisser uit. De opvolgingskwestie blijft dus een netelige kwestie in Madrid. Zeker omdat de kleedkamer zich niet al te open opstelt tegenover eventuele nieuwkomers. Zo was er de niet mis te verstande quote van kapitein Sergio Ramos: “Respect moet je hier niet afdwingen, je moet het bij Real verdienen.”

In die optiek hoopt voorzitter Florentino Perez op een harde trainershand met naam. Bovenaan het lijstje zou volgens verschillende Spaanse media José Mourinho staan, maar de Portugees lijkt zolang hij bij Manchester United coach blijft onhaalbaar. Ook Roberto Martínez wordt genoemd, maar met onze bondscoach zou nog geen contact zijn gelegd. Ondertussen hoopt Santiago Solari in navolging van Zinédine Zidane -die het na zijn passage bij Real Madrid B wel heel goed deed bij de hoofdmacht - zijn plaats af te dwingen als coach. In de komende twee weken moet er duidelijkheid komen vanwege het bestuur. Ondertussen is het bilan van Lopetegui gemaakt en dat is niet al te rooskleurig.

De Spanjaard stond amper 14 wedstrijd aan het roer bij Real Madrid. Hij zag zijn team veertien keer scoren en veertien doelpunten incasseren. In totaal werd zes keer verloren, zes keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Lopetegui is daarmee goed voor een winstpercentage van 42,86 procent. Een ferme buis dus voor de intussen ex-coach van Real Madrid. In de geschiedenis van de club moeten we trouwens 70 jaar teruggaan in de tijd om nog twee coaches te vinden die het slechter deden. Amancio Amaro deed het in 1984-1985 met een winstpercentage van 40,43 procent. Jacinto Quincoces in 1947-1948 met 29,41 procent. Eind jaren twintig was er nog José Quirante. Hij realiseerde een winstpercentage van 38,89 procent.

Top vijf coaches met laagste winstpercentage Real Madrid

Jacinto Quincoces: 1947-1948: 17 wedstrijden: 29,41 procent

José Quirante: 1929-1930: 18 wedstrijden: 38,89 procent

Amancio Amaro: 1984-1985: 47 wedstrijden: 40,43 procent

Julen Lopetegui: 2018: 14 wedstrijden: 42,68 procent

Alfredo Di Stéfano: 1990-1991: 21 wedstrijden: 42,68 procent