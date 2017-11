Alcacer bezorgt Barça nipte zege tegen Sevilla in Messi's 600ste Yari Pinnewaert

22u47 0 Photo News Primera Division FC Barcelona blijft de zeges aan elkaar rijgen in de Spaanse Primera División. Tegen Sevilla ging het vanavond niet altijd even gemakkelijk, maar de 'Blaugrana' won wel met 2-1 dankzij twee goals van Alcacer. Tussendoor had Pizarro even voor onrust gezorgd in Camp Nou.

Daar is de 1-0! ⚽️ Paco Alcácer schiet @FCBarcelona op voorsprong. ✅ #BarçaSevilla pic.twitter.com/td1a6jsmtP Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Nummer 600 was het vanavond voor Lionel Messi in het blauw-rode shirt van FC Barcelona. Maar hij moest de rol van matchwinnaar voor de verandering wel aan Alcacer laten. Die strafte al heel vroeg een misser van Sevilla-aanvoerder Escudero af. Barça bleef heer en meester, maar kort na de rust hingen de bordjes wel in evenwicht. Pizarro troefde Pique af en kopte fraai binnen. Lang duurde het Andalusisch feestje evenwel niet: Rakitic zette tegen zijn ex-club haarfijn voor, weer Alcacer deed de rest.

Guido Pizarro legt Camp Nou het zwijgen op met de 1-1! 👌 Met nog een halfuur op de klok is alles te herspelen. #BarçaSevilla pic.twitter.com/3KZv4kKUfZ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daar is Paco Alcácer alweer, 2-1! 👀 #BarçaSevilla pic.twitter.com/ekLUDORRue Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De Catalanen blijven zo met 31 punten alleen aan de leiding in Spanje. Valencia volgt met 27 punten, Atletico heeft er 23. Aartsrivaal Real Madrid volgt met 20 punten, maar heeft wel nog een wedstrijd te goed tegen Las Palmas.

REUTERS

