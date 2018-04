Afscheid van een icoon: Andrés Iniesta trekt na 22 jaar met tranen in de ogen de deur achter zich dicht bij FC Barcelona Xander Crockaert & Yari Pinnewaert

27 april 2018

13u55 0 Primera Division Wat al een tijdje in de lucht hing, wordt nu bevestigd: Andres Iniesta trekt aan het eind van het seizoen de deur bij FC Barcelona achter zich dicht. Dat kondigde hij zopas zelf aan op een persconferentie. Hij verdedigde in totaal 22 jaar de kleuren van de Spaanse grootmacht, maar kondigde nog niet aan waar hij volgend jaar zal spelen.

🔊 Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

"Dit is mijn laatste seizoen hier", sprak een zichtbaar geëmotioneerde Iniesta tegen een nokvolle perszaal in de Ciutat Esportiva Joan Gamper. "Het is een beslissing waar ik heel lang heb over nagedacht en die ik gemaakt heb in overleg met de club en mijn familie. Het was een eer om te spelen voor deze prachtige club en ik wil mijn teamgenoten bedanken voor alle prachtige jaren. Barça is voor mij de beste club van de wereld. Deze club heeft mij alles gegeven", klonk het ok nog. De voltallige selectie zat in de perszaal, onder wie een eveneens ontroerde Thomas Vermaelen.

Het is nog niet bekend waar Iniesta gaat voetballen. Naar verluidt is het Chinese Chongqin Dangdai, dat acteert in de Super League, de belangrijkste kandidaat om de middenvelder in te lijven. "Ik wil in ieder geval nooit tegen Barcelona spelen dus het zal geen Europese club worden."

The recognition is infinite 👏👏👏#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/yQVc4Lxzva FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Iniesta werd als 12-jarige knaap opgenomen in de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde in 2002 onder Louis van Gaal in het eerste elftal. Het begin van een schitterende carrière. Met 34 prijzen (31 met Barça, 3 met Spanje) is Iniesta tevens de meest gelauwerde Spaanse voetballer ooit.

Op zijn palmares: acht landstitels, zes keer de Copa del Rey, viermaal de Champions League, zeven Spaanse Supercups, drie keer het WK voor clubs en drie Europese Supercups. In totaal werkte de middenvelder 670 officiële wedstrijden af voor de ‘Blaugranas’. Daarnaast won Iniesta met Spanje twee EK’s en één WK.

Op het lijstje van de Gouden Bal-winnaars wel nog géén Iniesta. Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football (magazine dat verantwoordelijk is voor de uitreiking van de Ballon d’Or), bood daarvoor zijn excuses aan. “Perdón Andrès”, ofwel ‘Sorry Andrès’. "We kunnen alleen maar hopen dat Iniesta een fenomenaal WK speelt en we zo deze fout kunnen repareren.” Volgens Sergio Ramos heeft Iniesta gewoonweg de foute nationaliteit. "Met de naam Andresinho had Iniesta twee Gouden Ballen gehad", aldus de Spaanse verdediger. Hoe dan ook: z'n palmares blijft indrukwekkend. Hieronder nog eens een overzicht.

Palmares Iniesta

-Spaans landskampioen (8x)

-Copa del Rey (6x)

-Champions League (4x)

-Spaanse Supercup (7x)

-WK voor clubs (3x)

-Europese Supercup (3x)

-WK (1x)

-EK (2x)