Advocaat sportrecht Ledure over zaak Messi: “Onderhandelde oplossing is ook voor Barça de meest waarschijnlijke” Redactie

26 augustus 2020

14u12 0 FC Barcelona Lionel Messi heeft zijn beslissing genomen: de Argentijn wil Barcelona verlaten en beroept zich op een clausule in z'n contract die hem toelaat gratis te vertrekken. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Spaanse club de sterspeler zomaar laat gaan. Advocaat internationaal sportrecht Sébastien Ledure verwacht toch dat Barcelona tot een akkoord zal proberen te komen met Messi. “Het is een groot risico om ervan uit te gaan dat een rechtbank Barcelona zomaar enkele honderden miljoenen euro’s schadevergoeding zal toewijzen.”



‘VTM Nieuws’ contacteerde Ledure om zijn licht te laten schijnen op mogelijk de grootste transfersoap van de eeuw. Hoe ziet hij de zaak evolueren met zijn ervaring als advocaat internationaal sportrecht? “Ik verwacht een onderhandelde oplossing, omdat het risico en de onzekerheid over het vastleggen door een rechtbank van wat precies de schade is, mijns inziens te groot is (voor Barcelona, red.)”, aldus Ledure. “Bovendien kent de rechtspraak op dit moment geen precedenten inzake toekenning van schadevergoedingen van honderden miljoenen euro’s.”

In dit geval spreken we natuurlijk over één van de beste twee voetballers ter wereld. “Daardoor zullen die bedragen sowieso hoger liggen, maar ik denk dat het voor Barcelona een heel groot risico zou zijn om ervan uit te gaan dat een rechtbank hen zomaar honderden miljoenen euro’s zou toekennen. De onderhandelde oplossing is dus ook voor hen de meest waarschijnlijke.”

Bij die onderhandelde oplossing kan Barcelona proberen een zo hoog mogelijke transferprijs te incasseren. “Misschien is de 100 miljoen euro die Juventus betaalde aan Real Madrid voor Cristiano Ronaldo in die zin een richtprijs. Ofwel proberen ze nog meer te vangen, maar ik vermoed dat we naar een oplossing gaan die in die orde qua bedragen zit.”

