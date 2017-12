Adnan Januzaj genomineerd voor 'Speler van de Maand' in La Liga: "Ik moet op deze manier verder werken" Mike De Beck

Bron: El Mundo Deportivo 7 EPA Primera Division Stilaan maar zeker komt Adnan Januzaj weer boven water. Na uitleenbeurten aan Borussia Dortmund en Sunderland die op niets uitdraaiden laat de Belg met Kosovaarse roots met vlagen zijn technische bagage zien in La Liga. Als speler van Real Sociedad is Januzaj zelfs genomineerd voor speler van de maand november in de Spaanse eerste klasse.

In tien wedstrijden in de Primera Division heeft Adnan Januzaj nu al 608 speelminuten verzameld. Daarbij was hij liefst zeven keer basisspeler en sprokkelde hij ook twee doelpunten en drie assists. Sterke prestaties die ook Roberto Martínez niet zijn ontgaan. De bondscoach van de Rode Duivels selecteerde Januzaj opnieuw voor het tweeluik Mexico en Japan. "Het was fantastisch dat ik weer werd opgeroepen", doet Januzaj zijn verhaal aan het Spaanse El Mundo Deportivo. "Net als het terugzien van al mijn oude ploegmakkers."

Januzaj begint zich meer en meer thuis te voelen in het Baskenland. "Ik ben momenteel nog bezig met het leren van het Spaans, dat is wat vergelijkbaar met het Frans. Ik spreek het steeds beter, wat toch het moeilijkste is, en ik begrijp zo goed als alles." Ook op het veld begint het stilaan te draaien met zoals gezegd dus twee treffers en drie assists. "Aan het begin van het seizoen moest ik enkele wedstrijden missen door kleine blessures, maar momenteel speel ik toch regelmatig. Ik denk dat ik goede statistieken kan voorleggen voor de minuten die ik gespeeld heb en ik moet nu op deze manier verder werken. Op korte termijn wil ik het team helpen waar nodig. Doelpunten maken, assists geven... " Benieuwd of Januzaj ook verkozen zal worden tot speler van de maand november. Hij moet zich meten met andere genomineerde Iago Aspas (Celta de Vigo) en Rodrigo Moreno (Valencia).

