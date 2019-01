Adnan Januzaj (23) leeft op bij Real Sociedad: “Ik individualistisch? Ik heb meer assists dan goals” GVS

13 januari 2019

10u49

Bron: Mundo Deportivo 0 Primera Division Wekenlang worstelde hij met een hardnekkige knieblessure, maar Adnan Januzaj (23) is (bijna) helemaal terug. De winger van Real Sociedad nam vorig weekend de scalp van Real Madrid en weet meer en meer zijn stempel te drukken bij de middenmotor van La Liga. “Ik individualistisch? Ik heb meer assists dan goals”, vertelt de Rode Duivel aan Mundo Deportivo.

“Mijn knie is nog geen honderd procent, maar ik ben blij dat ik kan spelen”, zegt de 23-jarige flankaanvaller in een interview met het Spaanse medium. Januzaj stond vorig weekend de hele match op het veld toen het nummer 12 ging winnen bij het Real Madrid van Thibaut Courtois. “We konden 2019 niet beter inzetten. We wisten dat ze te pakken waren. Ik moest wel heel wat meters maken. Tegen topclubs ligt de eerste focus altijd op het verdedigende werk. Als je na een lange sprint dan toch eens aan de overzijde geraakt, heb je die cool niet meer om de aanval af te ronden. In andere matchen zal ik dat probleem minder hebben.”

Nonchalante dribbels

Imanol Alguacil, de nieuwe trainer sinds december, ziet in Januzaj een belangrijke troef. “Ik krijg nu meer vrijheid en mag naar binnen knijpen. Ik ben iemand die de bal in de voeten nodig heeft. En dan wil ik telkens iets speciaal doen: scoren, een actie opzetten, een assist uitdelen. Nog voor ik de bal ontvang, weet ik al wat ik er nadien mee ga doen. Dat heb ik te danken aan mijn uitstekend spelinzicht, iets wat ik altijd al heb gehad.”

Maar het liefst zet hij de dribbel in. “Ik zoek inderdaad heel graag de tegenstander op. Dat is nu eenmaal mijn manier van spelen. Ik krijg daarbij dan wel vijftig schoppen te verduren en de scheidsrechters zouden echt wel wat meer mogen ingrijpen. Maar ik zal het blijven doen. Dat ik daardoor soms als individualistisch word bestempeld? Ik heb meer assists dan goals, dan kan je me toch moeilijk zo noemen? Die nonchalantere dribbels horen gewoon tot mijn stijl. Ik heb nooit stress.”

Foto’s en handtekeningen

En zoals elke jonkie droomt ook Januzaj, al voelt hij zich op dit moment perfect gelukkig. Het jeugdproduct van Anderlecht heeft nog een contract tot 2022. “Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik zit hier heel goed. Mensen klampen me aan op straat voor een foto en een handtekening. Dat betekent dat je goed bezig bent. De fans houden van mij. De dag dat ik deze club verlaat, wil ik dat de supporters me voor altijd zullen blijven herinneren. Dat is op dit moment mijn grootste droom.”