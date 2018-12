Adidas sleept Barcelona-ster Rafinha voor de rechter

Victor Schildkamp

04 december 2018

15u17 0 Primera Division Sportgigant Adidas eist vandaag voor de rechtbank in Amsterdam dat een van de topspelers van Barcelona z’n sponsorverplichtingen na komt en weer op Adidas-schoenen gaat spelen. Het gaat om de 25-jarige Braziliaan Rafinha.

Adidas en de voetballer kwamen in oktober 2013 overeen dat hij zich in ruil voor een sponsorvergoeding verplichtte om Adidas sportkleding- en schoenen te dragen tijdens trainingen, wedstrijden en mediaoptredens. Die overeenkomst liep 30 juni 2018 af, maar werd volgens Adidas stilzwijgend verlengd tot maart 2023. De voetballer reageerde namelijk niet op het verlengingsvoorstel van Adidas.

Zwartgemaakt

Rafinha meent echter dat de overeenkomst op 1 juli 2018 is beëindigd en draagt daarom geen Adidas meer. Sindsdien loopt hij op volledig zwartgemaakte schoenen van het concurrerende Japanse sportkledingmerk Mizuno. De schoenen blijven ‘anoniem zwart’ zolang de juridische strijd over deze zaak nog loopt. Ondertussen vaart Mizuno er wel bij, want ‘iedereen weet’ dat de zwarte schoenen van Rafinha van de Japanners zijn.

Adidas eist dat Rafinha zijn Adidas-schoenen weer aantrekt en wil hem daartoe dwingen met een dwangsom van 100.000 euro voor elke dag dat hij weigert.

Rafinha speelt sinds 2011 voor Barcelona. Hij werd door de jaren heen wel diverse keren uitgeleend, vorig seizoen nog aan Inter Milan. Hij speelde ook enkele interlands voor Brazilië. Rafinha, de jongere broer van Thiago Alcantara van Bayern München, komt dit jaar niet meer in actie voor Barcelona door een kruisbandblessure.

Adidas is een Duits merk en Rafinha een Braziliaan die in Spanje speelt. Toch speelt de zaak in Amsterdam omdat ‘het vennootschap van Adidas waar Rafinha een contract mee heeft afgesloten’, in Nederland gevestigd is. Volgens advocaat Dolf Segaar van Adidas draait de zaak om de verlengingsoptie die in het contract stond en waar Adidas gebruik van heeft gemaakt.

