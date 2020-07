Aangeslagen Zidane maakt zich zorgen om Hazard, die door pijnlijke enkel ook match tegen Bilbao mist: “Hopen dat het niet erg is” GVS/SK/XC

04 juli 2020

15u12 12 La Liga Terug naar af? Geen Eden Hazard morgen in de uitmatch tegen Athletic Bilbao. De 29-jarige Rode Duivel, die de training vandaag oversloeg, ondervindt nog steeds hinder aan de rechterenkel. Trainer Zinédine Zidane maakt zich zorgen.



In volle Spaanse titelstrijd moet Eden Hazard ook de match van morgen tegen Athletic Bilbao aan zich laten voorbijgaan. Onze landgenoot sukkelt opnieuw met de rechterenkel (waar hij vier maanden geleden aan geopereerd werd), waardoor hij vandaag niet op het trainingsveld verscheen.

📋 ¡Estos son los 23 jugadores convocados para enfrentarnos al @AthleticClub!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/LjX9rxzwEL Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

De Rode Duivel werkte individueel in de gymzaal. Een domper, zeker omdat hij gisteren - net als dinsdag en woensdag - wél op het oefenveld van de Koninklijke stond. Enkele veeleisende oefeningen liet hij nog schieten, maar zijn aanwezigheid was toen een goed teken. Die positieve signalen kunnen nu de prullenmand in.



Hazard liet donderdag ook al noodgedwongen de match tegen Getafe schieten. Bij Real zijn ze er niet gerust in. “Eden heeft al drie à vier dagen pijn. Hij incasseerde een zware tik tegen Espanyol (zie video hierboven, red.) en is niet 100%”, vertelde een aangeslagen Zinédine Zidane op de persconferentie. “Hij wil de ploeg helpen, maar kan dat momenteel niet. We moeten het dag per dag bekijken en hopen dat het niet erg is. De dokters onderzoeken de situatie. De hele club wil hem alvast helpen.”

Zidane haalde daarnaast de loftrompet boven over Thibaut Courtois. “Zijn cijfers zijn indrukwekkend (dit seizoen 16 clean sheets in 30 La Liga-matchen. Geen enkele doelman in de vijf grote Europese competities doet beter, red.). Hij is een fantastische keeper en we geloven in hem. Telkens de nul houden in Madrid is niet evident.”