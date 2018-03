A la Mister Bean: Sergio Ramos arriveert op training in wagen waar hij maar net in kan Mike De Beck

08 maart 2018

14u26 56

Het had een beetje weg van Mister Bean. Sergio Ramos arriveerde vandaag niet in een blitse of grote wagen aan het trainingscentrum van Real Madrid. De verdediger van de 'Koninklijke' koos voor een Fiat 600 SR4. Een kleine wagen en dat was er ook wel aan te zien. De 1m84 grote Spanjaard zat ietwat gebukt op de bestuurderszetel. "Klassieke wagens sterven nooit", wist Ramos te vertellen op Instagram. "Een vroeg verjaardagscadeau", klonk het nog. Sergio Ramos viert op 30 maart zijn 32ste verjaardag.

