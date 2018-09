9 prijzen op z'n 26ste: enkel Casillas was straffer dan Courtois



NVK

26 september 2018

08u01 0

Thibaut Courtois mag zich een jaar lang de nummer één onder de nummer ééns noemen. En dat op z'n 26ste - vroeg, voor een doelman. Dat de Rode Duivel al ver staat voor zijn leeftijd, blijkt ook uit een vergelijking met alle voorgaande 'Beste Doelmannen ter Wereld'. Enkel Iker Casillas, die als tiener al een basisplaats had bij Real Madrid, had op z'n 26ste meer prijzen gepakt met zijn club dan Courtois - de bronzen WK-plak met België tellen we dus niet mee. (NVK)