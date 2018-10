5-1! Suárez maakt van eerste Clásico van Thibaut Courtois regelrechte nachtmerrie, lot Lopetegui lijkt bezegeld YP

28 oktober 2018

18u11 0 Barcelona BAR BAR 5 einde 1 RMA RMA Real Madrid Primera Division De kelk moest tot op de bodem leeg voor Real Madrid in de Clásico van vanmiddag tegen FC Barcelona. Vijf-één, werd het in Camp Nou. Grote man bij de ‘Blaugrana’ was Luis Súarez, die Thibaut Courtois drie keer klopte. Coutinho had de score geopend, tussendoor had Marcelo er nog even terug een wedstrijd van gemaakt. Het slotakkoord was voor de ingevallen Vidal. Zo bedraagt het verschil tussen de twee Spaanse grootheden nu al zeven punten in de Spaanse competitie. En mag Real-coach Julen Lopetegui meer dan waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe job.

Real was lang de speelbal van Barcelona, deze middag in Camp Nou. De formatie van Julen Lopetegui lijkt op te veel momenten in niks nog op de machine die drie keer op rij de Champions League wist te winnen. Je ziet nog te vaak hoe de ‘Koninklijke’ Cristiano Ronaldo mist, in de eerste helft moest Barça-doelman Ter Stegen amper de handen uit de mouwen steken. Of het moet op een verdwaalde bal van Marcelo of Bale geweest zijn. Dan deed Barça het pákken beter. En Lionel Messi keek dan nog geblesseerd toe.

Elf minuutjes waren we ver toen Thibaut Courtois zich in zijn eerste Clásico een eerste keer mocht omdraaien. Linksachter Alba, misschien nog meer dan anders zijn energieke zelve, pikte een afgemeten balletje van Rakitic perfect mee om Coutinho de opener aan te bieden. Toen scheidsrechter Martinez na contact tussen Varane en Suárez (en na tussenkomst van de VAR) naar de stip wees, vloerde de Uruguayaan onze nationale doelman een tweede keer. En dan mochten de bezoekers nog van geluk spreken dat Courtois een fantastische redding in huis had op een schot van Arthur. Real kreeg werkelijk geen poot aan de grond in het eerste bedrijf.

GOOOAL | Jordi Alba rolt zijn flank op en bezorgt Coutinho de 1️⃣-0️⃣ op een dienblaadje! 💥 #ElClasico pic.twitter.com/LWavFFjo55 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

En toch. Bij de rust bleef Varane in de kleedkamers ten koste van Vazquez en het was die Spanjaard die mee aan de basis lag van de aansluitingstreffer van Marcelo. Die goal bleek de trigger voor Real om de turbo helemaal open te draaien. Met Marcelo en Vazquez als veredelde flankverdedigers trokken de bezoekers naar voor en deze keer raakte Barça de pedalen helemaal kwijt. Modric trof de paal, Benzema kopte een wenkende kans zomaar over doel. De thuisploeg plooide, maar brak niet.

Dik een kwartier voor het eind van de match etaleerde Luis Suárez het grote verschil tussen hem en zijn Franse collega aan de overzijde. Waar de Uruguayaan eerst nog spectaculair het doelkader had geviseerd, stelde hij wat later toch orde op zaken. Eerst buffelde hij de 3-1 voorbij een kansloze Courtois, luttele minuten later vervolledigde hij na niet te best verdedigend werk van Ramos zijn hattrick met een weergaloze stifter. Invallers Dembélé en Vidal knutselden uiteindelijk nog de 5-1 in elkaar. U merkt het: Thibaut Courtois stond vanmiddag in een schiettent.

Lopetegui gokte en verloor. En naar alle waarschijnlijkheid niet alleen de wedstrijd in Camp Nou, vanmiddag…

HATTRICK | Daar is Suarez alwéér, hij weet Courtois voor de derde keer te verschalken! ⚡️🎩 #ElClasico pic.twitter.com/SVEchw1Fw5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link