38 jaar, maar nog lang niet versleten: Spaans clubicoon wordt oudste speler met hattrick in La Liga DMM

08 december 2019

18u15

Bron: Eleven 0 La Liga La Liga heeft een nieuwe recordhouder. Joaquin scoorde vanmiddag voor Real Betis een hattrick in de wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Op zijn 38ste is hij de oudste die daar ooit in slaagde.

20 minuten. Zo lang had Joaquin nodig om drie ballen tegen de netten te jagen. De Spanjaard lepelde het leer drie keer met z'n rechter in het verste hoekje. Beter kan je aan een wedstrijd niet beginnen. Het 38-jarige clubicoon was met z’n hattrick uiteraard de matchwinnaar voor Betis. De partij tegen Athletic Bilbao eindigde op 3-2.

Maar er is meer. Joaquin is een écht club-icoon. De winger - die in 2002 nog op het WK voor Spanje speelde - werd opgeleid bij Betis. Na pogingen hogerop bij Valencia, Fiorentina en Malaga keerde hij in 2015 terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon.

Sindsdien beleeft de man met de felblauwe ogen zijn tweede jeugd. Terloops kocht hij ook 2 procent van de clubaandelen. Daarmee is hij naast speler voor een stukje ook eigenaar van de club van zijn hart. Logisch dus dat Spanje in zwijm valt voor de hattrick van Joaquin.

Met zijn drieklapper is de Spanjaard de oudste maker van een hattrick in de hoogste voetbalklasse. De vorige recordhouder was niemand minder dan Alfredo Di Stefano. Joaquin is ook nog maar de zevende speler die er in slaagt om in de eerste twintig minuten van de wedstrijd een hattrick te scoren. De enige nog actieve voetballer die daar in slaagde was ene Cristiano Ronaldo.

GOAL | @joaquinarte opent de score! 👊



1️⃣-0️⃣ #RealBetisAthletic 🇪🇸 pic.twitter.com/7P3ddPa3fp Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Heerlijk afgewerkt door @joaquinarte, die zijn tweede van de middag maakt. 😱



2️⃣-0️⃣ #RealBetisAthletic 🇪🇸 pic.twitter.com/8MRiOgUpua Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

HATTRICK | @joaquinarte scoort een derde keer! 👏💪



3️⃣-0️⃣ #RealBetisAthletic 🇪🇸 pic.twitter.com/KVA6VKbNja Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link