353 minuten zonder tegengoal: nu wel geliefde Thibaut Courtois nooit langer ongeslagen in doel Real ODBS

04 november 2019

12u04

Bron: Marca 0 Real Madrid En plots is Thibaut Courtois ‘incontournable’ in Bernabéu. Nu ook voor de Madrileense pers, gespecialiseerd in het maken van U-turns. Met dank aan de cijfers.

Doelman zijn, dat is iets speciaal. Er zijn er maar weinigen die ooit in een goal hebben gestaan en er dus over kunnen oordelen Thibaut Courtois

De clean sheet van Courtois, zijn derde op rij, was een van de (weinige) lichtpunten in de 0-0 van Real Madrid tegen Betis. Want de Andalusiërs waren er enkele keren dichtbij. Canales, Moron en Fekir stuitten op een sterke Courtois. De laatste goal die hij om de oren kreeg, dateert van 19 oktober in Mallorca. De 1-0 van Lago Junior. Daarna volgden 353 ongeslagen minuten. Dat is een nieuw record voor de Rode Duivel in loondienst van Real. Voorbij de 342 minuten uit november en december vorig jaar, toen nog onder Santiago Solari. Tot hij er drie om de oren kreeg tegen CSKA Moskou in de Champions League. Met een thuismatch woensdag tegen Galatasaray, een scenario dat Courtois en Real zich niet opnieuw kunnen veroorloven.

Maar na de 2-2 tegen Club Brugge en de striemende kritiek die erop volgde aan het adres van Courtois, heeft de Rode Duivel het tij gekeerd. De week erop al liet met België in Kazachstan zijn 200ste clean sheet optekenen. Mooi cijfer waarop hij verder bouwt. Zeven reddingen op de laatste acht pogingen tussen zijn doelpalen. “Ik voel me hier goed, maar begin dit seizoen was dat ook”, aldus Courtois zaterdagavond. “Natuurlijk is het wel leuk om dat ook met cijfers te kunnen staven. Ik begrijp dat de verwachtingen rond mijn persoon als een van de beste keepers ter wereld hooggespannen zijn. Een uitdaging die ik graag aanga en waarvoor ik dagelijks hard werk. Maar soms kan het in bepaalde matchen eens tegenzitten.”

“Weet je: doelman zijn, dat is iets speciaal. Er zijn er maar weinigen die ooit in een goal hebben gestaan. Met kritiek van zij die daar weinig van weten, houd ik echt geen rekening. Dat lees ik niet eens. Ik concentreer me op mijn wedstrijden en proef de steun van trainer en ploegmaats. Dat is voor mij het belangrijkst.” Voor de gemiste kans van Real om na de nederlaag van FC Barcelona op kop te komen in La Liga, heeft Courtois begrip. “Het is niet zo dat de topploegen in La Liga zwakker zijn, het zijn de anderen die sterker geworden zijn. We kunnen tegen eender wie verliezen. Maar als we de titel willen pakken, moeten we zo’n matchen altijd winnen. Zeker thuis. Een gemiste kans.”