12 miljoen euro per jaar, maar vooral veel gekwetst: Dembélé, het enigma van Camp Nou YP

28 november 2019

12u47 0 Primera Division Gisteren sloeg het noodlot nog maar eens toe voor Ousmane Dembélé. De Franse winger mocht nog een keertje starten bij FC Barcelona, maar lang duurde zijn optreden niet: na amper 26 minuten in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (3-1) moest hij de strijd al staken. De zoveelste blessure al voor de miljoenenaankoop, die in tranen van het veld stapte.

Wat verwachtten ze er bij FC Barcelona veel van, toen ze op 25 augustus 2017 liefst 105 miljoen euro (zonder bonussen) neertelden voor Ousmane Dembélé. De van Dortmund overgekomen flankaanvaller moest samen met Philippe Coutinho (waarvoor Barça een half jaar later 145 miljoen euro betaalde aan Liverpool) het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain opvangen, maar tot dusver kreeg de Blaugrana bitter weinig terug voor de forse som die ze toen investeerden. Coutinho flopte en werd intussen uitgeleend aan Bayern München, terwijl Dembélé al meer in de lappenmand lag dan hem en zijn ploeg lief is.

Zo moest hij gisteren al voor de zesde keer dit jaar de strijd voortijdig staken, ditmaal met een spierblessure. Onderzoek moet uitwijzen hoe lang hij nu weer aan de kant staat, maar sinds hij in Catalonië neerstreek miste hij in totaal al 46 wedstrijden. In de 74 wedstrijden die hij wél speelde, was hij dan weer goed voor 19 goals en 17 assists.

Dure vogel

Maar erg veel geniet heeft Barça dus nog niet aan Dembélé gehad en ook diens contract is niet bepaald het goedkoopste. Zo verdient de Fransman volgens het Duitse weekblad Der Spiegel in Camp Nou 12 miljoen euro per jaar. Wint Barcelona drie prijzen, krijgt hij nog eens een fikse bonus op zijn rekening gestort. Maar niet enkel de speler, ook zijn vorige werknemer Dortmund kan nog een aardig centje opstrijken. Zoals reeds geweten was met de transfer een bedrag van 105 miljoen euro gemoeid, maar daar kunnen nog heel wat bonussen bijkomen. Elke 25 matchen die de Fransman aantreedt, moet de Catalaanse club namelijk 5 miljoen op de bankrekening van de Duitsers storten en dit tot een maximum van 100 matchen. Samen met andere supplementen kan deze bonus oplopen tot 40 miljoen euro. Voorlopig heeft de club uit de Bundesliga echter niet veel aan de extra premies, want Dembélé viel dus -net tegen zijn ex-ploeg- voor de zoveelste keer uit.

Hij verliet het veld gisteren in tranen. Dat is omdat voetbal in zijn hart zit Ploegmaat Clement Lenglet

Ook als hij wél fit is, blijft hij echter een enigma voor zijn coach en ploegmakkers. Zo werd hij al meer dan eens beboet omdat hij te laat kwam op de trainingen, in die mate zelfs dat Barcelona voor hem een privéchauffeur inschakelde. “We zetten de trainingsuren in een WhatsApp-groep, zodat Ousmane niet te laat komt”, zei ploegmaat Gerard Piqué daar eerder al lachend over. “We zijn dat van hem gewend.”

Meer dan over die fratsen, maken ze zich bij Barça dus ongerust over de fysieke paraatheid van hun flankaanvaller. “De dokters moeten echt proberen hier een oplossing voor te vinden”, sprak Luis Suárez gisteren na de wedstrijd. “Ze moeten uitzoeken hoe het komt dat hij, zelfs al is hij net terug uit blessure, telkens weer opnieuw gekwetst geraakt. We hopen dat hij snel terug kan spelen”, aldus de Uruguayaanse spits. En hij krijgt bijval van Clement Lenglet. “Het is echt zonde, want Dembélé doet zijn uiterste best om er elke wedstrijd te staan. Ook nu keek hij er naar uit, zeker omdat het tegen zijn ex-ploeg was, maar hij moest het veld verlaten in tranen. Dat is omdat voetbal in zijn hart zit”, aldus de Fransman, terwijl ook Kylian Mbappé in een tweet meegaf met zijn gedachten bij zijn landgenoot te zijn.

