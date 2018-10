11 redenen waarom we zonder Messi en Ronaldo toch uitkijken naar de Clásico Redactie

28 oktober 2018

11u39 0

Voor het eerst in elf jaar geen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in de Spaanse topper tussen Barcelona en Real Madrid. Elf redenen (zie hierboven) waarom we zonder de Argentijn en Portugees toch uitkijken naar deze Clásico. Nog dit: de wedstrijd is vanaf 16 uur te volgen op Eleven Sports. De aftrap wordt om 16u15 gegeven.