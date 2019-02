11-1 en wereldgoals van Alves en Bale: dit waren de meest historische Clásico's in de Copa del Rey Redactie

06 februari 2019

08u30

Bron: AD.nl 0 Primera Division FC Barcelona en Real Madrid staan vanavond (21.00 uur) voor de 34ste keer tegenover elkaar in de strijd om de Copa del Rey. Op woensdag 27 februari is met de return editie 35 aan de beurt in Madrid. Een greep uit de meest historische bekeredities van El Clásico.

Van de 33 eerdere ontmoetingen tussen FC Barcelona en Real Madrid in het bekertoernooi won Barça er veertien en Real Madrid twaalf. Zeven keer werd het een gelijkspel. Het doelsaldo is wel in het voordeel van de Madrilenen (64-63) en dat is vooral te danken aan de grootste zege ooit van de Koninklijke op de rivaal uit Catalonië: 11-1 in het jaar 1943.

1943: Real Madrid - FC Barcelona 11-1

Terwijl de Tweede Wereldoorlog nog volop in gang was, werd er in het Spanje van dictator Franco gewoon gevoetbald. Deel één van het tweeluik tussen FC Barcelona en Real Madrid in de halve finale van de Spaanse beker werd door Barcelona met 3-0 gewonnen. Een riante uitgangspositie voor de return in Madrid dus. Het bleek echter bepaald niet genoeg. In Madrid stond het bij rust al 8-0(!) voor Real Madrid. Het zou uiteindelijk 11-1 worden. FC Barcelona-doelman Miró zou nooit meer een wedstrijd spelen en er zou nadien volop gespeculeerd worden naar 'redenen’ voor de monsterscore. Nooit werd er iets bewezen.

Kwartet aan El Clásico's

Vier keer een Clásico in achttien dagen. Voor veel voetballiefhebbers een natte droom, maar in 2011 keiharde realiteit. Op 16 april stond eerst het onderlinge competitieduel in Madrid gepland (1-1), vier dagen later stonden FC Barcelona en Real Madrid tegenover elkaar in de finale van het Spaanse bekertoernooi, waarna op 27 april en 3 mei ook nog twee keer tegen elkaar werd gestreden in de halve finales van de Champions League.



Real Madrid trok enkel in de bekerfinale aan het langste eind. Cristiano Ronaldo maakte in de verlenging na 103 minuten met een fraaie kopbal de winnende goal in Mestalla en bezorgde Real Madrid daarmee de Copa del Rey. Aan het einde van het seizoen konden ze zich daar bij FC Barcelona nauwelijks meer druk om maken. In de halve finales van de Champions League wist Barcelona met 0-2 te winnen in Madrid, waarna de return in 1-1 eindigde. Barça zou uiteindelijk de finale van de Champions League op Wembley met 3-1 winnen van Manchester United.



Het viertal wedstrijden had er voor gezorgd dat de onderlinge rivaliteit tussen de Spaanse grootmachten een kookpunt bereikte. Er werden in de vier Clásico's vijf rode kaarten (waarvan eentje voor José Mourinho) en liefst 26 gele kaarten getrokken.

Mooiste goal

Het is uiteraard een kwestie van smaak, maar de mooiste goal in een onderling bekertreffen tussen FC Barcelona en Real Madrid staat misschien wel op naam van Dani Alves. FC Barcelona had de eerste wedstrijd in de kwartfinale van het toernooi om de Copa del Rey met 1-2 gewonnen in Estadio Santiago Bernabéu en het karwei mocht dus in het eigen Camp Nou afgemaakt worden. Na de 1-0 van Pedro leek Dani Alves voor de beslissing (2-0) te zorgen met een weergaloze pegel. Het bleek inderdaad voldoende voor een vervolg in het bekertoernooi, want de wedstrijd eindigde in 2-2.

Laatste bekerontmoeting

In 2014 werd El Clásico voor het laatst in de Copa del Rey gespeeld. Het was de zevende keer dat FC Barcelona en Real Madrid in de finale tegenover elkaar stonden. Tot die tijd hadden beide ploegen drie keer van elkaar gewonnen in de eindstrijd, maar Real Madrid doorbrak die balans door met 2-1 te winnen van de rivaal. Na de 1-0 van Ángel Di Maria en de 1-1 van Marc Bartra was het Gareth Bale die Real Madrid in Mestalla de Spaanse bekerwinst bezorgde.