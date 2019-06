“We zorgen tot zijn 18de voor hem”: de mooiste Real-presentatie deze zomer is die van Reyes Jr. (11) ODBS

25 juni 2019

15u31 1 La Liga De allermooiste presentatie deze zomer van een nieuwe speler van Real Madrid, is waarschijnlijk die van José Antonio Reyes Lopez (11). Geen grootse intrede in het Bernabéu, wel een fotootje in het witte shirt met zijn moeder en makelaar erbij, een simpele handtekening en de persoonlijke belofte van Real-voorzitter Pérez dat er voor de kerel goed gezorgd zal worden. De jongen is de zoon van de onlangs in een auto-ongeluk overleden José Antonio Reyes.

De transfer van Leganes naar Real was al een tijdje onderhandeld, maar is nu pas officieel en krijgt na het overlijden van de topvoetballer een pak ruchtbaarheid. Reyes Jr. zal volgend seizoen ondergebracht worden in de academie van ‘Los Merengues’, waar zijn vader op uitleenbasis voor speelde in het seizoen 2006/2007. Met twee goals op de slotdag tegen Mallorca bezorgde Reyes Real toen zelfs de landstitel. Daarna ging hij naar de buren van Atlético om er net zoals in Arsenal en Sevilla uit te groeien tot een legende.

“Ik ben erg blij en fier om een nieuw hoofdstuk bij Real Madrid te starten”, aldus de talentknaap op zijn Instagram. “Ik wil iedereen bedanken die me altijd gesteund heeft en in me geloofd, in de eerste plaats mijn familie. Ik zal erop toezien plezier in het voetbal te behouden en als bescheiden jongen hard te werken en leren.”

Cesc Fabregas, een vriend van de verongelukte Reyes, gaf de jongen de raad mee “te studeren, luisteren, vechten en, bovenal, er altijd te blijven in geloven.” Reyes Jr. maakte vorig seizoen bij Leganes indruk op Real tijdens een nationaal toernooi waarin hij als topschutter schitterde. Ook de persoonlijke belofte van de megalomane Real-voorzitter Florentino Peréz om Reyes Jr. tot zijn achttiende in bescherming te nemen, is een mooie.

An emotional Cristobal Soria: “Florentino Perez told me that he will take care of Jose Antonio Reyes’ son until he’s 18.”



He left behind an 11-year old son 😔 pic.twitter.com/DQhLw49GZF RMadridHome(@ RMadridHome_) link

Reyes kwam op 1 juni op 35-jarige leeftijd in een auto-ongeluk om het leven in een crash die ook zijn 23-jarige neef Jonathan Reyes en een derde inzittende het leven kostte. Zijn Mercedes sloeg met een snelheid van 237 kilometer per uur van de snelweg af en ging overkop nabij Sevilla, waar hij naam maakte als jongste speler ooit (16) die debuteerde voor Sevilla FC. Hij maakte ook deel uit van het Arsenal-team dat ongeslagen de titel in de Premier League pakte in 2004. Met Atlético won hij de Europa League twee keer, met Sevilla drie opeenvolgende keren. In 21 caps voor Spanje scoorde hij vier keer.