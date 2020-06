“Vijf spelers en twee stafleden van FC Barcelona testten positief op corona” ABD

02 juni 2020

08u23

Bron: RAC1/AS 0 La Liga Volgens het Catalaanse RAC1 testten vijf spelers en twee stafleden van FC Barcelona positief op corona. Om wie het precies gaat, is niet geweten. Ze zouden geen symptomen vertoond hebben en zijn intussen volledig hersteld.

Noch FC Barcelona, noch La Liga heeft er officieel over gecommuniceerd, maar RAC1 weet het dus zeker: er waren in totaal zeven coronagevallen bij de Blaugrana. Dat zou een bloedonderzoek bij het begin van de pandemie aan het licht gebracht hebben. Ze hadden geen symptomen en draaien weer volop mee op training. Gisteren stonden de eerste groepstrainingen op het programma bij de Spaanse profclubs. Op donderdag 11 juni hervat La Liga met de derby tussen Betis en Sevilla. Barcelona begint er weer aan op zaterdag 13 juni om 22u met een uitmatch in Mallorca, op 16 juni om 22u komt Leganés op bezoek.

Lees ook:

“Messi laat clausule in contract verlopen, Barça vermijdt gratis zomertransfer”

Courtois en Hazard hervatten op 14 juni met match tegen Eibar op het oefencomplex, Barcelona moet naar Mallorca

Carrasco is blij dat groepstrainingen in La Liga zijn hervat: “Elke speler snakt naar competitie”