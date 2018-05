"Vermaelen (drie weken aan de kant) is gemaakt van kristal", Barcelona beleefde zwarte avond met historisch negatieve statistieken Mike De Beck

14 mei 2018

12u44

Bron: Belga 3 Primera Division Drie weken zal Thomas Vermaelen aan de kant staan, althans dat vertelt de Spaanse sportkrant AS. Gisterenavond viel de Rode Duivel nog maar eens geblesseerd uit. Nu met een hamstringblessure. Het WK lijkt dus niet meteen in gevaar te komen, maar in de Spaanse pers krijgt hij ondertussen wel de stempel van "man van kristal" mee. Barcelona beleefde een historische avond (dit keer in de negatieve zin van het woord) met een statistiek die zelfs teruggaat tot 1950.

Slecht nieuws voor de @BelRedDevils. 😬 @thomasvermaelen moet van het veld met een blessure. 😲 #LevanteBarca pic.twitter.com/JDsqfVsu3x Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Vermaelen viel gisterenavond in de competitiematch van FC Barcelona op het veld van Levante (5-4) na een half uur geblesseerd uit. Na een sprintduel tastte de linksvoetige verdediger naar het been en vroeg hij vrijwel meteen om zijn vervanging. Ploegmakker Yerry Mina gaf hem nog een aai over de bol waarna 'The Verminator' noodgedwongen naar de kant moest.

Volgens AS wees een onderzoek vandaag uit dat Vermaelen door een scheurtje in de rechterhamstrings drie weken buiten strijd is. Het WK zou niet in gevaar zijn voor de blessuregevoelige Antwerpenaar.

"Tests vandaag hebben bevestigd dat Thomas Vermaelen een hamstringblessure heeft opgelopen in zijn rechterbeen. De speler zal de volgende wedstrijd missen." Zondag speelt Barcelona meteen ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Real Sociedad in de Primera Division.

[INJURY NEWS] Latest update on Thomas Vermaelen's injury ➡ https://t.co/Pcy3m0d3Yb pic.twitter.com/XYszqU38LC FC Barcelona 🏆🏆(@ FCBarcelona) link

Het is zeker niet de eerste keer dat Vermaelen geblesseerd uitvalt. Dat beseft de Spaanse pers maar al te goed. "Yerry Mina vormde de centrale as met Vermaelen, een meer ervaren en nuchtere voetballer, maar een die gemaakt is van glas", vertelde Sport. "Er kon hem weinig verweten worden van de defensieve ramp. Vermaelen deed genoeg om de gaten te dichten die zijn ploegmaats lieten vallen. De fout lag gisteren niet alleen bij de verdedigers, maar wel bij het defensieve systeem in het algemeen."

El Mundo Deportivo haalde dan weer het telraam boven. "Het is al de vierde blessure voor Vermaelen sinds augustus. De fysieke kwetsbaarheid is het grote zwarte kruis van de centrale verdediger die zich bij Barcelona nog niet kon doorzetten door allerlei blessures."

"Vermaelen, die nog een contract heeft tot 2019, heeft al laten zien dat hij genoeg kwaliteit heeft om deel uit te maken van de ploeg Barcelona, maar zijn tendens van blessures hebben zijn carrière bij Barcelona getekend. Daarom is het nu moeilijk in te schatten wat de beslissing van de club zal zijn over de Belgische speler", schrijft AS.

Volgende week maandag (21 mei) maakt bondscoach Roberto Martínez zijn selectie voor de wereldbeker bekend. Op 18 juni starten de Duivels hun toernooi met een duel in Sochi tegen Panama. Daarna wachten Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).

[INJURY NEWS] @thomasvermaelen has a hamstring injury in his right leg. More tests needed to find out the extent of the injury. pic.twitter.com/wQPTAEy2q5 FC Barcelona 🏆🏆(@ FCBarcelona) link

Historische (in de negatieve zin) avond

Barcelona beleefde overigens een bijzonder zware avond gisteren in Valencia. Na het uitvallen van Vermaelen stortte het bij de Catalanen als een kaartenhuisje in elkaar. Plots stond Levante 5-1 voor tegen de tot dan onoverwinnelijke Spaanse kampioen. Uiteindelijk werd het nog 5-4 en dat leidde tot enkele onwaarschijnlijke statistieken. Zo was het al van 17 september 1950 geleden dat Barcelona een wedstrijd verloor waarin het vier keer scoorde (toen 6-4 tegen Atlético Madrid). Daarbovenop slaagde Emmanuel Boateng erin om voor de eerste keer in dertien jaar drie keer te scoren tegen de Catalaanse grootmacht. Diego Forlan deed het Boateng in 2005 voor. 43 wedstrijden op rij wist Barcelona niet te verliezen, gisterenavond maakte Levante daar een einde aan.