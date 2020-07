“VAR bevoordeelt altijd hetzelfde team”: bewijzen de beelden het ongelijk van misnoegde Barcelona-voorzitter? GVS

06 juli 2020

12u25 12 La Liga Extra vuurwerk bij de Spaanse titelstrijd na klare taal van Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu. Die was niet te spreken over de VAR-interventie in Extra vuurwerk bij de Spaanse titelstrijd na klare taal van Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu. Die was niet te spreken over de VAR-interventie in de wedstrijd tussen Bilbao en Real Madrid . “Ik zag de match... De VAR wordt niet gebruikt zoals het hoort. Het is altijd hetzelfde team dat bevoordeeld wordt.” Daarmee beweert Bartomeu dat de Koninklijke sinds de herstart van La Liga al meermaals voorgetrokken werd. Onderaan het artikel vindt u een oplijsting van die bewuste fases.

Bartomeu: “El VAR no está a la altura. No está siendo equitativo. Hay muchos equipos perjudicados y parece que siempre favorecen al mismo”. (Vía:Movistar)pic.twitter.com/gCFhPCzDTN Bargcelona :flag-ar:(@ Bargcelona10) link

Real beet lang de tanden stuk op Athletic Bilbao. De verlossing kwam uiteindelijk in minuut 72. Marcelo ging neer in de grote rechthoek, na tussenkomt van de videoref ging de bal op de stip. Sergio Ramos deed wat ie moest doen: 0-1, een zege met het kleinste verschil. Ook al omdat de VAR enkele minuten na de openingstreffer niet ingreep toen Ramos uitgleed in de zestienmeter en daardoor de enkel van Raúl García aantikte. Dit keer dus géén elfmeter. Bekijk de twee penaltyfases hieronder.

Een stevige vloek weerklonk wat verder in Barcelona, “weer die VAR...” Ook al won de Catalaanse grootmacht later op de avond zelf van Villarreal en is de titel in La Liga daarom nog niet hélémaal beslist, hun insinuaties waren helder. Of hoe zij vinden dat de Madrilenen steevast bij elke betwistbare fase als winnaar uit de bus komen.

De gefloten penalty na een overtreding op Marcelo



De VAR komt niet tussen nadat Ramos uitglijdt en Raúl García aantikt





Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu was na de match van Barça niet mals. “Ik zag eerder vandaag de wedstrijd tussen Bilbao en Real ... Ik zeg het niet graag, maar de VAR wordt niet gebruikt zoals het hoort... De videoref bevoordeelt altijd hetzelfde team. We spelen nochtans in de beste competitie ter wereld, maar het verloopt sinds de hervatting na de coronacrisis gewoon niet eerlijk. De VAR moet er zijn om de hoofdscheidsrechter bij te staan. Dit geeft een wrange nasmaak.”

Ik heb normaal niet zoveel zin om over dit soort dingen in discussie te gaan, maar ik vind het onzin dat wordt gesuggereerd dat we altijd winnen dankzij de ref Zinedine Zidane

Barça-coach Quique Setién volgde zijn grote baas, al nam hij niet zoveel woorden in de mond. “Ik begrijp de VAR en de criteria die hij gebruikt steeds minder en minder. Wat ik van de woorden van Bartomeu vind? Daar ga ik niets op zeggen. Maar als hij dat heeft gezegd... Tja...” Athletic-middenvelder Iker Muniain koos alvast ook de zijde van Barça. “Het wordt duidelijker en duidelijker welke kant de VAR stilaan kiest.”

Zidane: “Onzin”

Extra vuurwerk in de Spaanse titelstrijd, dus. Real-coach Zinedine Zidane reageerde op zijn persconferentie alvast op de VAR-insinuaties. De Franse coach vindt dat Real meer respect verdient. “We spelen gewoon ontzettend goed. Dat we winnen is volledig onze verdienste. Mede ook omdat de spelers er keihard voor werken. Ik heb normaal niet zoveel zinom over dit soort dingen in discussie te gaan, maar ik vind het onzin dat wordt gesuggereerd dat we altijd winnen dankzij de scheidsrechter.”



Over deze VAR-fases sinds de herstart in La Liga heeft Bartomeu het

• 16 juni 2020. Eibar - Real Madrid (1-3)

Goal van Kroos gaat door: VAR ziet geen voorafgaand buitenspel Benzema.



• 18 juni 2020: Real Madrid - Valencia (3-0)

Goal van Valencia-spits Rodrigo wordt na VAR-interventie afgekeurd voor offside

• 21 juni: Real Sociedad - Real Madrid (1-2)

Goal van Januzaj wordt afgekeurd omdat het zicht van Courtois wordt gehinderd door een Sociedad-speler die buitenspel staat + goal van Benzema gaat door na VAR-interventie nadat hij bal met bovenarm/schouder beroerde.



“Messi blijft tot einde carrière”

In zijn ontevredenheid kwam Bartomeu overigens met nog goed nieuws voor de fans van Barcelona. Enkele dagen geleden viel te horen dat Lionel Messi zijn contract weigert te verlengen en volgende zomer andere oorden zou opzoeken. Niets van aan, zo stelt de voorzitter. Hij herhaalde zelfs dat Messi zijn carrière afsluit in Camp Nou. Daar leest u HIER meer over!

Programma

8 juli: Barcelona - Espanyol

10 juli: Real Madrid - Alaves

11 juli: Valladolid - Barcelona

13 juli: Granada - Real Madrid

15 juli: Barcelona - Osasuna

15 juli: Real Madrid - Villarreal

19 juli: Alaves - Barcelona

19 juli: Leganes - Real Madrid



Stand

1. Real Madrid (77 punten)

2. Barcelona (73 punten)



