‘Un poco loco’: Real mede koploper nadat Courtois voor het eerst de nul houdt bij Madrid sinds februari

Redactie

22 september 2019

22u58 0 Sevilla SEV SEV 0 einde 1 RMA RMA Real Madrid

Hazard en Courtois stonden in de basis in de topper in Sevilla - vanzelfsprekend. Voorts, in vergelijking met de wedstrijd in Parijs van afgelopen woensdag, Ramos voor Militao. In een gelijkopgaande eerste helft kreeg Hazard de grootste kans. Eden is nog niet in topvorm en werkte niet scherp af. Ook Carvajal stuitte op de doelman.

Voorts was Real Madrid zijn onsamenhangende zelve, met spelers die bij balbezit van de tegenstander renden als kippen zonder kop. Sevilla voetbalde donderdagavond nog in Qarabag - dat viel mee voor Madrid.

Hazard was de beste bij de bezoekers in het eerste halfuur na de rust. Zijn raids dienden keer op keer foutief afgestopt. Maar in de laatste dertig meter van het veld kwam Real lange tijd niet - een schrijnend gebrek aan creativiteit en inspiratie. Voor een keer werd evenwel ook weinig weggegeven.

Halfweg de tweede helft opende Benzema - wie anders? - dan toch de score (0-1). Een doelpunt vanuit het toevalsvoetbal van Real Madrid. Chicharito zag in de slotfase een goal terecht afgekeurd.

Real Madrid trok de zege over de streep. En is - hoe gek ook - mede koploper in La Liga samen met Bilbao. Dat is omdat Barcelona en Atlético Madrid nog slechter doen. Courtois hield voor het eerst de nul bij Madrid sinds februari. Opluchting bij Zidane.

Woensdag is er midweekvoetbal (Real ontvangt Osasuna) en zaterdag de Madrileense derby.