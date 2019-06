“Tips voor Eden? Bij mij zat er maar 5.000 man” COURTOIS MAG MORGEN NIEUWE PLOEGMAKKER WELKOM HETEN Jonas Van De Veire

12 juni 2019

10u14 0 Real Madrid Alleen maar goed nieuws voor Thibaut Courtois. Weer een clean sheet én straks een nieuwe ploegmaat erbij. “Tips voor Edens presentatie? Bij mij zat er maar 5.000 man.”

80 werkloze minuten. En dan zoefde Thibaut Courtois Airlines plots door het Koning Boudewijnstadion. De doelman zweefde een poging van Fraser fraai uit zijn hoek. Vier minuten later greep hij iets onorthodoxer -maar niet minder effectief - in bij een kans voor McKenna. Voldoende voor een derde opeenvolgende clean sheet bij de Duivels. “Op het einde van de match waren we misschien iets te nonchalant”, merkte Courtois op. “Ik pak die grote kans goed, daarna één tegen één steek ik mijn voet goed uit. Ach, ik ben gewend om gefocust te blijven bij weinig werk.”

Toch bij de nationale ploeg. Met Real lag Courtois iets vaker onder vuur dan hem lief was. Gelukkig krijgt hij straks de hulp van collega-Duivel Eden Hazard. “Ik ben zeer gelukkig met zijn komst. Eden gaat het zonder twijfel goed doen: hij kan ons veel bijbrengen met zijn kwaliteiten.” Over de aanpassingsperiode helpt halve Madrileen Courtois hem wel heen. “Wanneer hij advies nodig heeft, sta ik voor hem klaar. Voorlopig heeft Eden me nog niet veel gevraagd over de stad of club. Misschien zal het beginnen na zijn vakantie.”

Welk rugnummer?

Maar eerst wacht morgen de officiële presentatie van de Galáctico. “Jammer genoeg kan ik er niet bij zijn, want ik vertrek op vakantie”, lachte Courtois. “Of ik tips heb voor hem? Bij mij waren er maar een vijfduizendtal fans. Bij Eden gaat het hopelijk helemaal vol zitten. (grijnst) Hij zal er ongetwijfeld niet van onder de indruk zijn - Eden blijft altijd rustig.” De enige onbeantwoorde vraag: wat wordt het rugnummer van Hazard? Ook Courtois kan er niet op antwoorden. “Ik weet dat Eden tien wou, maar die heeft Modric, dus dat lukt niet. En Mariano heeft zeven... Ach, met elk nummer zal hij belangrijk zijn voor ons.”