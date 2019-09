Exclusief voor abonnees “Thibaut, klaar voor je revanche?”: onze chef voetbal ziet hoe Madrileense pers Courtois niet correct behandelt Stephan Keygnaert

28 september 2019

08u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Primera Division “Maar neen.” Hoe vaak hoor je voetballers of trainers de term ‘revanche’ niet weglachen? Geloof ze niet. Het ego van een topsporter moét op revanche belust zijn.

Bent u ietwat bekend met de Amerikaanse sporttraditie? IJshockey, meer bepaald. Daar wordt de doelman door zijn coach van het ijs gehaald zodra hij té veel pucks heeft laten passeren. Bij 0-3, 0-4, 0-5, of zo. Kop in kas en onder hoongelach schaatst de goalie richting bank, waar hij doorgaans gaat plaatsnemen in een zielig hoekje.

Gelukkig ligt Madrid niet in Amerika, en doet Real niet aan ijshockey, nietwaar Thibaut Courtois?

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis