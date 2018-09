'Thibaut Courtois olé olé': onze chef voetbal ziet 80.000 socio's overstag gaan voor Real-doelman Veel succes, Club Brugge: voetballen tegen Atlético is zenuwslopend Stephan Keygnaert in Madrid

29 september 2018

22u55

Bron: Eigen berichtgeving

Op de zevende competitiespeeldag in de topper tegen Atlético Madrid scandeerde Bernabéu zijn naam.

'Thibaut Courtois olé ole'.

Hij had zopas – op het kwartier – oog in oog met Griezmann de chip van de Franse wereldkampioen met zijn hoofd gedevieerd. Courtois was prima rechtop gebleven.

Niet veel later gingen de tachtigduizend socio’s helemáál overstag. Dit keer kwam Diego Costa alleen voor onze nummer één – Courtois stak zijn handje tegen de bal.

Bernabéu 'in love' met Thibaut Courtois.

Real Madrid was één helft amechtig. Wie brengt bij hen nog diepgang sinds het vertrek van Cristiano? Enkel Bale. En die moest er ook nog eens geblesseerd af bij de rust – er zijn nog zekerheidjes in het leven.

De Koninklijke is onder Julen Lopetegui de reïncarnatie van het tiki-taka van FC Barcelona, destijds. Het is opvallend dat tot dusver uitgerekend rigoureuze Italianen (van AS Roma) het grootste slachtoffer werden van al dat breiwerk.

De cowboys van Diego Pablo Simeone, die raken na ál die jaren niet snel meer onder de indruk.

Het bleef intussen 0-0 – de favoriete uitslag van Atlético buitenshuis. Zo wordt de tegenstander technisch, tactisch en mentaal uitgedaagd én gesloopt.

Only the strong survive. Veel succes, Club Brugge.

Nu dient wél gezegd dat Lopetegui zijn vervanger van Bale goed koos. Geen tweede spits (Mariano), geen vleugelspeler (Vázquez), maar een bijkomende middenvelder (Ceballos). ’t Is misschien een ideetje voor Ivan Leko: met een overbevolkt middenveld de bal aan een hoog tempo over en weer en terug spelen – Atlético ging automatisch dieper inzakken. Asensio miste een reuzenkans. Ahum, Club heeft natuurlijk geen Modric, Kroos en Casemiro in de rangen lopen…

Twintig minuten nog – meestal het moment waarop de geest bij de tegenstanders van Atlético tekenen van vermoeidheid vertoont.

Vooralsnog was Courtois baas in zijn rechthoek.

Real Madrid gokte door er vol voor te gaan – een omsingeling van de burcht met man en macht. Maar élke omschakeling van de bezoekers deed de thuisploeg wankelen op de rand van de afgrond. Het zijn roofdieren, Atlético. Je loopt zó makkelijk in het mes.

Club Brugge staat voor psychologisch de meest zware opdracht denkbaar. Voetballen tegen Atlético is zenuwslopend.

Courtois bleef attent – sterke match. Dat heb je dus ook nodig, woensdag – een goeie Letica.

Real Madrid won niet. Maar het verloor ook niet. En da’s al heel wat tegen Atlético Madrid.

Eén puntje: daar wil Club Brugge best voor tekenen, niet?

Courtois: 1

Griezmann: 0#RealMadridAtleti pic.twitter.com/1VTY746Rhf Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link