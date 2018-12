“’t Is dat Courtois in goal stond, of Real had helemaal niet gewonnen bij rode lantaarn”: doelman scoort met nieuwe clean sheet weer punten Hans Op de Beeck

09 december 2018

21u20

Bron: Marca 6 SD Huesca HUE HUE 0 einde 1 RMA RMA Real Madrid Primera Division Het mag dan een alles behalve Koninklijke avond geweest zijn voor Real bij rode lantaarn Huesca, voor Thibaut Courtois was het wel de perfecte partij: een nieuwe clean sheet en met drie goeie saves de 0-1 over de streep getrokken.

De discussie wordt niet meer gevoerd. Thibaut Courtois heeft definitief het pleit gewonnen van Keylor Navas. Met dank aan Santiago Solari, die in tegenstelling tot Lopetegui ook in de Champions League de voorkeur geeft op onze Rode Duivel. Na die pijnlijke avond in Camp Nou (5-1), hield Courtois vijf keer de nul in de zeven matchen die daarop volgden. Waaronder twee keer op het kampioenenbal, waaronder een opvallende redding op een poging van Batshuayi vorige week tegen Valencia. Op Twitter wordt het stopbord als emoticon steeds meer bovengehaald. Alleen in Eibar (3-0) ging het nog grondig fout. Maar na vanavond in Huesca zijn ook de laatste twijfelaars overtuigd: Courtois is de definitieve nummer één in het Bernabéu.

“’t Is dat Courtois in goal stond, of Real had helemaal niet gewonnen in Huesca”, aldus de Madrileense huiskrant Marca. “Courtois kende geen ideale start in Madrid, vooral omdat zijn transfer pas laat doorging omdat Chelsea het moeilijk had een vervanger te vinden. Bovendien kende Real een erg moeilijke start. De nederlagen stapelden zich op, al kon je Courtois nooit iets verwijten en al snel vormde hij samen met Keylor een van de allerbeste doelmannenduo’s in Europa. Tegen Huesca was hij misschien wel de belangrijkste Madrileen. Hij scoorde niet (sic), maar het vertrouwen en de sereniteit die hij uitstraalt hielpen Real wel aan de zege in een voor ‘Los Blancos’ erg lastige partij. Huesca dreigde met een drietal goeie kansen, maar even veel keer stond Courtois pal. Niet dat de reddingen uitzonderlijk waren, maar hij stond wel telkens op de goeie plaats en pakte uit met de juiste reflex.”

Op een schot van Avila snel na de 0-1 en zeker in de slotfase scoorde Courtois punten. Een snel handje onder twee schoten die net onder de deklat in doel zouden verdwijnen, waarna hij in de slotminuut nog bijgestaan werd door Carvajal op de doellijn. Courtois, op de officiële site van Real: “In de eerste helft speelden we goed en controleerden we na die goal, maar na de pauze hadden we het moeilijk met de tegenwind. Het was vooral moeilijk om nog goed voetbal te brengen, zeker tegen zo’n lastige tegenstander. Uiteindelijk telt hier alleen de winst. Het moet beter, maar we blijven in de race en kunnen hierop voortbouwen. Op welk vlak het nog beter moet? We hadden niet voldoende balbezit en dan kan je de tegenstander te weinig pijn doen. Daar moet aan gewerkt worden.”

Scoren voor Real in Huesca deed Gareth Bale al na acht minuten, waarmee de Welshman een einde maakte aan een periode van 801 minuten zonder. Hij was ook dicht bij de 0-2, maar evenzeer had Huesca kunnen scoren. De rode lantaarn liet zelfs meer schoten op doel noteren dan Real. De Koninklijke verkleinde als het nummer vier de kloof op leider FC Barcelona wel opnieuw tot vijf punten. Op Sevilla en stadgenoot Atlético telt het twee punten achterstand.

Huesca blijft laatste in La Liga met slechts zeven punten na vijftien duels.