"Simeone wil Carrasco verkopen tijdens de wintermercato" Mike De Beck

13u32

Bron: AS 0 AFP Primera Division Dit seizoen loopt het niet al te vlot voor Yannick Carrasco. De vleugelspeler van Atlético Madrid komt tegenwoordig vooral aan het werk als invaller en volgens het Spaanse AS is zijn coach Diego Simeone hem liever kwijt dan rijk.

Komt er een transfer aan voor Yannick Carrasco? Alles wijst erop van wel. Simeone werd voor de winterstop gevraagd welke spelers de club nog moesten verlaten. Buiten Vietto en Gaitan moest er volgens AS nog een speler gekozen worden en het zou tussen de Kroaat Sime Vrsaljko en onze landgenoot Yannick Carrasco gaan. "Het leek erop dat Vrsaljko de club zou verlaten, maar 'El Cholo' koos ervoor om Vrsaljko te houden", weet de Spaanse krant.

"Carrasco heeft het vaak moeilijk gehad met zijn ploeggenoten. Hoewel hij een van de meest onevenwichtige spelers in de ploeg is, beseft Simeone dat hij hem niet aan de kant kan laten. Met de komst van Vitolo heeft Simeone ook een voetballer van dezelfde kwaliteiten in huis gehaald." Dan is het uiteraard uitkijken bij de andere clubs. Bayern München werd in de zomermercato al genoemd en lijkt nu ook interesse te tonen. Net als enkele clubs uit de Premier League.

RV Yannick Carrasco en Noémie Happart brachten de kerst door in Dubai.