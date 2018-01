"Philippe Coutinho -meteen drie weken out- betaalde 13 miljoen euro van transfer zelf" Hans Op de Beeck

13u07 6 AFP Primera Division Grote dag voor Philippe Coutinho. Om 13u45 wordt de Braziliaan officieel voorgesteld als speler van FC Barcelona - de duurste aanwinst ooit uit het bestaan van de blaugrana. Maar ook een dag die niet goed begon voor de 25-jarige Braziliaan. Tijdens de twee medische tests die Coutinho vanochtend onderging, bleek dat het dijprobleem waarmee hij sukkelt hem drie weken zal kosten. Volgens The Times heeft Coutinho ook een deel van zijn transfer zelf bekostigd: 13 van de 160 miljoen euro zou hij uit eigen zak hebben betaald.

De ex-speler van Inter en Liverpool wilde elk struikelblok omzeilen en ging met deze constructie akkoord, zo meldt de gereputeerde Britse krant. Coutinho zou al tien miljoen euro hebben overgeschreven op de rekening van zijn oude club Liverpool en de rest wordt in de toekomst betaald. De transferprijs zou ook omhoog zijn gegaan nadat Nike de overstap per ongeluk bekend maakte in een advertentie voordat de laatste details afgerond waren.

Door de blessure wordt het alvast even wachten op Coutinho's grote debuut in het Camp Nou. Hij mist al zeker de bekerwedstrijd tegen Celta Vigo en de competitieduels tegen Sociedad, Betis en Alaves. De aanvallende middenvelder omschrijft zijn transfer als "een droom die uitkomt". Via een livestream op de website van de club is alles te volgen. Eerst zal Coutinho (25) in de voorzitterskamer zijn handtekening zetten onder een contract van 5,5 jaar, waarna het via de Roma Lounge naar het veld van Camp Nou gaat voor een fotoshoot. Daarna volgt nog een persconferentie.

In dat contract zou een afkoopsom van maar liefst 400 miljoen euro opgenomen zijn. Coutinho was dit seizoen bij Liverpool al goed voor 12 goals en 8 assists, maar kan voor Barça dit seizoen niet meer uitkomen in de Champions League.

Gisteravond maakte hij in een training van FC Barcelona kort zijn opwachting voor de camera's na de routineuze 3-0-zege van de competitieleider tegen Levante. Op Instagram liet hij weten in het Engels: "Hey Barca fans. Ik ben hier. Dit is een droom die uitkomt en ik hoop jullie morgen te zien."

