"Hij is een absolute topspeler": Coutinho maakt indruk bij Barça-debuut (én hij zadelt meteen een opponent op met een verkoudheid) YP

26 januari 2018

Niks dan goed nieuws voor FC Barcelona, gisteren. Lionel Messi & co plaatsten zich niet alleen voor de halve finale van de Copa del Rey, ze zagen ook Philippe Coutinho debuteren. De balvaardige Braziliaan, die voor zowat 160 miljoen euro overkwam van Liverpool, kon meteen bekoren. "Hij is een absolute topspeler", zei coach Ernesto Valverde na afloop. "We hopen dat zijn aanpassing vlot verloopt, maar dat is bij frivole jongens zoals hem vak geen probleem. Hij eiste steeds de bal op en telkens als hij in de buurt van de zestien van Espanyol kwam, zaaide hij paniek. Hij was continu dreigend. We verwachten veel van hem en we zijn ervan overtuigd dat hij de verwachtingen gaat inlossen."

Hieronder zijn individuele highlights:

Noche muy especial!🙏🏽 Vamos Barça 🔴🔵 Obrigado meu DEUS🙏🏽 #gratidãoemtodotempo Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 jan 2018 om 00:49 CET

A SEMIS 💪💪💪 Felicitaciones por el Debut @phil.coutinho y espero a la próxima poder hacer el gol 😂😂😂. GRAN TRABAJO EQUIPO!!!!! TO SEMIFINALS💪💪💪 Congratulations for your debut @phil.coutinho and I hope to score next time 😂😂😂. GREAT TEAM WORK!!!!! Een foto die is geplaatst door null (@luissuarez9) op 25 jan 2018 om 23:44 CET