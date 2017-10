"Ploegmaats hebben het gehad met fratsen Carrasco" Yari Pinnewaert

12u34

Bron: AS, Marca 0 Getty Images Primera Division Atlético Madrid won gisteren met het kleinste verschil bij Celta Vigo, maar het deed dat zonder Yannick Carrasco. Officieel klinkt het dat de Rode Duivel te kampen heeft met een knieblessure, maar volgens de Spaanse pers zit er meer achter.

Vorige week kon u hier al lezen hoe Carrasco bij zijn wissel in Qarabag naar de kant slofte. Pogingen van een ploegmaat om onze landgenoot er wat vaart te doen achter zetten bleken tevergeefs en volgens AS en Marca, twee van de grootste Spaanse sportkranten, zijn enkele zwaargewichten in de Madrileense kleedkamer dat gedrag zo stilaan beu. Enkele weken terug kreeg de grillige flankspeler het in Leganes trouwens al een keertje openlijk aan de stok met Gabi, de kapitein van Atlético.

"Dit moet veranderen. Wat hij deed kon niet door de beugel en het is trouwens niet voor het eerst dat zoiets gebeurt", zo citeert Marca een bron uit de kleedkamer. Ter herinnering: vorig seizoen deed Carrasco ook al een keertje moeilijk toen hij gewisseld werd en hij liet coach Diego Simeone ook duidelijk merken dat hij niet graag op de rechterflank speelde.

Gisteren, tijdens de persconferentie na de match, bevestigde Simeone dat hij intussen met zijn nukkige flankspeler heeft gesproken. "We hebben een lang gesprek had, want we hebben een goede Yannick nodig. Natuurlijk wil iedereen spelen en op het veld staan. Het is dan ook normaal dat een speler, wanneer hij gewisseld wordt, boos is en niet blij", zo drukte de Argentijn de geruchten als zou Carrasco gestraft geweest zijn de kop in.