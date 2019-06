‘Operatie Neymar’: keert superster, die vrijuit lijkt te gaan in zaak rond aanranding, terug naar Barcelona? ODBS/YP

19 juni 2019

17u24 0 Neymar Nu de verkrachtingszaak op een sisser lijkt uit te draaien, de dame in kwestie is al aan haar vierde advocaat toe en vindt de gsm met het bewuste filmpje op plots niet meer terug (zie onderaan), kan Neymar de focus leggen op zijn sportieve toekomst. Trekt hij opnieuw naar FC Barcelona?

‘Operatie Neymar’, in Camp Nou werd die in november 2018 al ingezet. De bal werd toen al in het kamp van de Braziliaan gelegd en daar ligt hij nu nog. Met dat verschil dat hij door alle heisa rond zijn persoon nu dichter dan ooit bij een exit uit Parijs staat. In L’Équipe liet PSG-voorzitter Al-Khelaifi het in niet mis te verstane woorden weten. Sterallures horen niet meer thuis in in Parijs. En dat er niemand Neymar (27) gedwongen heeft voor PSG te tekenen. Bovendien is Neymar in Parijs Antero Henrique kwijt, de sportieve directeur die hem altijd steunde. De Portugees is in het Prinsenpark vervangen door Leonardo, maar die is -ondanks ook een Braziliaan- Neymar naar verluidt veel minder genegen. De Catalaanse pers (‘El Mundo Deportivo’ voorop) gaat zelfs nog een stap verder. Volgens hen heeft Neymar Al-Khelaifi gezegd dat hij “terug naar huis” wil. Dat zijn vertrek uit Barcelona een fout is geweest. In de lijn van de geruchten als zou de superster snel heimwee naar Barcelona gehad hebben.

Maar als Neymar naar FC Barcelona wil, is het aan de voorwaarden van Barça. Ook al bracht hij met zijn 220 miljoen euro een recordsom in de kassa, de manier waarop hij de blaugrana inruilde voor PSG zijn ze in Catalonië nog niet vergeten. Dan wil Barça Neymar ook zelf horen zeggen dat het een fout was om de club in de eerste plaats de rug toegekeerd te hebben. Dan wil Barça dat Neymar inlevert. Momenteel is hij met jaarlijks 93 miljoen euro de derde best betaalde wereldwijd, achter Messi en Ronaldo. Een loon dat ze in Barcelona niet kunnen betalen. En, last but not least, dan moeten de gerechtelijke procedures die beide partijen tegen elkaar voeren, stopgezet worden. Zo eist Neymar nog steeds een volgens hem onbetaalde loyauteitsbonus van 23 miljoen euro, waarna Barça op haar beurt een klacht indiende voor een bedrag van 27 miljoen euro. Die bijl moet begraven.

Gaat Neymar akkoord, zouden ze in Barcelona bereid zijn de onderhandelingen met PSG aan te vatten. Het voordeel: met spelers als de Fransen Umtiti en Dembélé en de Kroaat Rakitic is er pasmunt voorhanden. En dan is er ook nog Antoine Griezmann, met wie Barça een voorakkoord zou hebben wanneer diens opstapclausule voor 100 miljoen euro op 1 juli ingaat. Misschien kan die op zijn beurt naar het Prinsenpark in plaats van Camp Nou. Volgens diezelfde Catalaanse pers zou de kleedkamer van FC Barcelona (lees: Messi) Neymar meer genegen zijn dan Griezmann. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Najila een tweede keer verhoord

Najila Trindade van haar kant, de Braziliaanse die Neymar ervan beticht haar te hebben aangerand in een hotelkamer in Parijs, is afgelopen nacht ondertussen een tweede keer verhoord door de politie van Sao Paulo. Ze liet zich vergezellen door haar nieuwe advocaat, Cosme Araujo, en die benadrukte tegenover AFP dat de politie expliciet naar haar smartphone vroeg. Die wilden ze wellicht onderzoeken omdat de jongedame eerder beelden had verspreid waarop te zien is hoe het tot een schermutseling komt tussen haar en de Braziliaanse baltovenaar. Enig probleem: het toestel was nergens te bekennen, zo verklaarde haar raadsman. “De gsm is blijven liggen ofwel in de auto van haar vorige advocaat (Danilo Garcia de Andrade, red), ofwel ligt die nog in het huis vanwaar ze naar hier vertrok”, zo tekende AFP op uit de mond van Araujo toen die het politiecommissariaat verliet.

Araujo is overigens al de vierde advocaat van de 26-jarige blogster sinds die op 31 mei klacht had ingediend. De eerste haakte af omdat er tegenstrijdigheden waren in de verklaringen van de beklaagde, waarna ook nummers twee en drie de handdoek in de ring gooiden. Maar het is Araujo menens, zo bleek. Hij wil het met “een vernieuwde aanpak” proberen en zegt zelfs dat hij, indien nodig, een rechtstreekse confrontatie tussen Neymar en Trindade zal eisen. “Iederéén wil weten wat er zich tussen die vier muren heeft afgespeeld”, zei hij. Het nieuwe verhoor van zijn cliënte duurde uiteindelijk 7 uur en nadien werd de jongedame, die de lippen stijf op elkaar hield, onder massale persbelangstelling weggereden in een personenwagen. Neymar ontkent alle aantijgingen in alle talen.

Neymar blijft drie Europese duels geschorst

Neymar zal volgend seizoen alvast de eerste drie Europese wedstrijden moeten missen. Hij ving bot in zijn beroepszaak bij de UEFA, zo raakte woensdag bekend. Neymar kreeg eind april een schorsing van drie matchen nadat hij op sociale media zwaar had uitgehaald naar de spelleiding tijdens de Champions Leaguematch tegen Manchester United. PSG had die wedstrijd begin maart met 1-3 verloren en werd zo door ManU uit de kwartfinales gehouden.

In het slot van de wedstrijd in Parijs, die Neymar miste door een voetblessure, kregen de bezoekers een goedkope strafschop nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Scheidsrechter Damir Skomina twijfelde in eerste instantie, maar legde de bal - na raadpleging van de VAR - alsnog op de stip. Marcus Rashford benutte de penalty en de Manchester United bereikte daardoor alsnog de kwartfinales. “Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”