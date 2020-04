“Mijn Engels is beter als ik wat wijn heb gedronken": Ronaldo haalt herinneringen op met enkele gewezen ‘Galácticos’ YP

09 april 2020

08u21

Bron: Marca 0 La Liga ‘t Was gisteravond sterren kijken op de Instagram van Ronaldo Nazario. De intussen 43-jarige Braziliaan trok even tijd uit om bij te praten met enkele van de Galácticos met wie hij bij Real Madrid samen speelde in de gloriedagen van zijn carrière. Passeerden onder meer de revue: Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham en Iker Casillas.

De eerste met wie Ronaldo, die tussen 2002 en 2007 in 177 wedstrijden tot 104 goals en 31 assists kwam in de Spaanse hoofdstad, bijpraatte, was landgenoot Roberto Carlos. De gewezen linksachter, 46 intussen, bracht meteen het hardnekkige coronavirus ter sprake. “Dit is een heel ernstige situatie, ik hoop dat we snel het normale leven kunnen hernemen. We zijn al een pak mensen verloren, zoals oud-Real-voorzitter Lorenzo Sanz”, aldus Carlos, die – net als de andere gasten die nog zouden volgen - wel goede herinneringen overhoudt aan het tijdperk van de Galácticos bij Real. “Ik denk er erg graag aan terug. Het was fantastisch dat we allemaal op hetzelfde moment voor dezelfde ploeg speelden.”

Roberto Carlos, bij Real tussen 1996 en 2007 (527 wedstrijden - 69 goals - 88 assists)

Woorden die werden bevestigd door Luís Figo (47), de Portugees die in de zomer van 2005 de uiterst gevoelige overstap maakte van Barcelona naar de aartsrivaal. “We hadden het geluk dat we enerzijds zo’n getalenteerde groep hadden, maar anderzijds was iedereen ook heel erg nederig. De tijd die we samen hadden, was speciaal. We hadden alles om wedstrijden te winnen, want ook al waren we allemaal zo bekend, toch wist iedereen precies wat van hem verwacht werd”, aldus de gewezen middenvelder, die bijval kreeg van zijn gesprekspartner. “Het was een voorrecht om met jullie allemaal te kunnen trainen. We konden niet álles winnen, maar dat is net het mooie aan voetbal”.

Luís Figo, bij Real tussen 2000 en 2005 (245 wedstrijden - 56 goals - 93 assists)

Mijn Engels is slecht man. Het verbetert wel wanneer ik wat wijn heb gedronken, maar in quarantaine raak ik geen druppel aan Ronaldo tegen David Beckham

De volgende in het rijtje was David Beckham (44), die in de zomer van 2003 neerstreek in Madrid. Meteen werd Engels de voertaal en dat haalde Ronaldo toch een beetje uit zijn comfortzone. “Mijn Engels is slecht, man. Het verbetert wel wanneer ik wat wijn heb gedronken, maar in quarantaine raak ik geen druppel aan”, aldus de gewezen doelpuntenmachine en huidig eigenaar van Real Valladolid. Omdat Beckham met Inter Miami ook aan het hoofd staat van een profclub, hadden de twee al snel iets om op door te gaan. “We proberen niet te veel geld uit te geven, want we hebben gewoon geen meer”, jammer Ronaldo, wiens team voor het staken van de competitie op een vijftiende plaats stond geparkeerd. “Hopelijk kunnen we ons handhaven in La Liga, want we verdienen veel aan televisiegeld. Maar we weten niet hoe het nu verder moet, al wat we kunnen doen is wachten.”

Waar Ronaldo met Valladolid een gevestigde waarde in handen kreeg, hield Beckham met Inter Miami een eigen ‘kindje’ onder het doopvont. En na twee MLS-wedstrijden kan Beckham zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. “We zijn allemaal erg opgewonden, want Miami is een speciale plaats met speciale mensen. Ik probeer mijn ervaringen van bij Manchester United, Real Madrid, AC Milan, PSG en LA Galaxy mee te nemen naar en te delen met mijn huidige club”, klinkt het bij ‘Becks’, die bij Real naar verluidt closer was met zijn Portugeessprekende ploegmaats dan met die die Spaans spraken. “Ik herinner me nog hoe jij of Roberto Carlos zich tot mij richtte en zei dat, als er één Engelse speler thuishoorde in de Braziliaanse nationale ploeg, dat ik dat was. Ik geloofde dat niet, want Brazilianen zijn de beste voetballers”, aldus de Engelsman, maar zijn onzekerheden werden nogmaals de wereld uitgeholpen door zijn Braziliaanse gesprekspartner. “Je bent één van de beste middenvelders aller tijden. De manier waarop je de bal raakte, de manier waarop je de bal kon leggen waar je dat ook maar wou, zonder naar me te kijken. Ik bewoog en de bal kwam automatisch tot bij mij.”

Nog dit: de twee kwamen ook overeen om, eens de coronacrisis voorbij is, een oefenwedstrijd te regelen tussen Inter Miami en Valladolid. De opbrengsten ervan gaan naar doelen die hebben geholpen het virus te bestrijden.

David Beckham, bij Real tussen 2003 en 2007 (159 wedstrijden - 20 goals - 51 assists)

De periode van de Galácticos was één van de beste, zoniet de beste, uit mijn carrière Iker Casillas

Last but not least kwam Iker Casillas (38), een kind van Madrid, aan de beurt. “De combinatie van een stad en een club wordt niet beter dan Madrid en Real”, maakt het legendarische sluitstuk zich sterk. “De periode van de Galácticos was één van de beste, zoniet de beste, uit mijn carrière. Ik herinner me nog hoe ik een penalty stopte vooraleer jij inviel om je debuut te maken, maar het was in elk geval een voorrecht om je bij Real te hebben. Het waren fantastische tijden”, aldus de Spanjaard, die ook nog eens zijn hartaanval, toen als speler van Porto, ter sprake bracht. “Dat kwam als een ongelofelijke shock. Ik had geluk dat het op het trainingsveld gebeurde, dat heeft mijn leven gered. Mocht dat ergens anders geweest zijn, zat ik hier nu niet met jou te praten. Ik zal de dokters altijd dankbaar zijn”, waarop Ronaldo, ook vaak geteisterd door blessures: “Blessures waren vele jaren als een oorlog voor mij. Het WK en mijn transfer naar Madrid die volgde, waren als een tweede jeugd voor mij.”

Iker Casillas, in de A-ploeg van Real tussen 1999 en 2015 (725 wedstrijden - 264 clean sheets)

