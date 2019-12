“Messi zoekt ’m blindelings”: De Jong nú al onmisbaar bij Barça en klaar om Real weer kater te bezorgen GVS

18 december 2019

16u25 1 Clásico Jeugdige nervositeit bij Frenkie de Jong De 22-jarige Nederlander haspelt vanavond wellicht zijn eerste Clásico af. Boskamp is dol op zijn landgenoot, De Jong zelf kijkt er reikhalzend naar uit. “De ambiance wordt geweldig.” Hij weet alvast hoe het voelt om Real te kloppen.

Met Thibaut Courtois niet alleen een Belg tussen de lijnen in de Spaanse kraker, maar ook een noorderbuur. Frenkie de Jong heeft zich op korte tijd helemaal geïntrigeerd in het Catalaanse spel en staat vanavond wellicht aan de aftrap. “Ik ben enorm enthousiast. Het wordt mijn eerste Clásico. Hopelijk speel ik”, zegt de Nederlander op de clubwebsite van Barça. “Ik kijk er écht écht naar uit. Het wordt speciaal. Tot nu toe zag ik de wedstrijd enkel op tv, en dan voel je al de atmosfeer. Het is een speciale match, de ambiance zal geweldig zijn.”

De Jong weet hoe het voelt om te winnen tegen Real. Met Ajax vernederde hij de Koninklijke vorig jaar in de Champions League. “Het is mijn mooiste herinnering met Ajax. Het was een verrassing voor iedereen, én we speelden goed”, aldus De Jong.

Simpel maar efficiënt

Johan Boskamp kijkt uiteraard vanavond mee, ín Camp Nou. En de analist is vol lof over zijn landgenoot. De Jong gaat de weg op van Xavi en Iniesta”, zegt Boskamp in een uitgebreid interview aan onze krant. “In het begin dacht ik: ‘Die gaat het moeilijk krijgen.’ Maar het is fantastisch hoe hij zijn stekkie heeft afgedwongen. Ze hebben hem rechtshalf gezet, aan de linkerkant, als centrale verdediger, net vóór de ­verdediging... En altijd bleef dat jongetje simpel maar efficiënt voetballen. Bij de opbouw durft niemand hem nog over te slaan. Messi zoekt ’m blindelings. Klasse.”