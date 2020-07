“Messi weigert contract te verlengen en vertrekt volgende zomer bij Barça” XC

03 juli 2020

08u03

Bron: Cadena Ser 0 La Liga Lionel Messi wil volgens de Spaanse radiozender Cadena Ser zijn contract bij Barcelona niet verlengen. De Argentijn zou de onderhandelingen hebben afgebroken. Messi’s huidige contract loopt af in de zomer van 2021. Barcelona van zijn kant ontkent dat contractonderhandelingen zijn stopgezet.

Cadena Ser bericht dat Messi niet langer in Camp Nou wil blijven. De zesvoudige winnaar van de Gouden Bal is naar verluidt niet te spreken over enkele gelekte zaken in de pers. Messi leek zo onder meer verantwoordelijk voor het ontslag van coach Ernesto Valverde in januari. Daarnaast is de Argentijn gefrustreerd over het gebrek aan kwaliteit binnen de ploeg.

Voor de coronacrisis stelde Messi dat Barcelona de Champions League niet kan winnen. Een verrassende uitspraak. “Iedereen mag daar zijn mening over hebben. Mijn mening is gebaseerd op vele jaren op het hoogste niveau in Spanje en in de Champions League”, klonk het.

Is clubicoon Messi op weg naar de uitgang bij Barça? Het moet gezegd worden dat er ook de voorbije jaren bericht werd dat de Agentijn de club zou verlaten. De geruchtenmolen draaide meermaals op volle toeren, maar telkens bleef hij aan boord. En volgens de Catalaanse pers zijn de onderhandelingen over een nieuw contract niét stopgezet.

Daarnaast verdient hij bij de Blaugrana circa 100 miljoen euro bruto per jaar. Dat is vier keer meer dan het grootste loon in de Premier League en het dubbele van het grootste loon in de Serie A. Enkel een klein kransje kan het gigantische salaris van Messi betalen.

Lionel Messi wants to leave:



2015 ...after a bust-up with Enrique

2016 ...because he feels mistreated by tax authorities

2017 ...because he feels mistreated by tax authorities

2018 ...if Catalonia secedes

2019 ...because he has a clause in his contract

2020 ...because of leaks pic.twitter.com/jMelQjfCTC Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

