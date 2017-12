"Messi weigerde 100 miljoen tekengeld en 965.000 euro per week van Man City om contract in Barcelona te verlengen" Hans Op de Beeck

16u09

Bron: Marca 0 Photo News Primera Division Voor geen geld ter wereld is Lionel Messi weg te krijgen uit Barcelona. Want dat was volgens Marca wel degelijk wat de Argentijn kon opstrijken, mocht hij de voorbije zomer voor Manchester City gekozen hebben.

Vorige maand kwam er eindelijk een officieel einde aan de contractsoap rond de nieuwe overeenkomst van Lionel Messi. Begin juli kondigde FC Barcelona de contractverlenging al aan, maar pas vorige maand was alles definitief in kannen en kruiken. 'De Vlo' gaat tot 2021 een bedrag van 570.000 euro per week opstrijken.

Messi weigert

Dat Barça zo snel de deal communiceerde, lijkt nu geen toeval te zijn. Er was immers ook concrete interesse van Manchester City in Messi, wiens oude contract komende zomer afliep in Camp Nou. De club van de steenrijke Sheikh Mansour bin Zayed bood -volgens de Spaanse krant Marca- Messi maar liefst 965.000 euro per week (!), bovenop een bedrag van 100 miljoen euro tekengeld. Marca stelt ook dat Man City Messi benaderd heeft zonder toestemming te hebben van FC Barcelona. De 'Citizens' waren er eerder dit jaar dus snel bij in de hoop Messi (30) overstag te doen gaan, maar de vijfvoudige Gouden Bal hapte niet. Naar verluidt zag hij er het nut niet van in Barcelona in te wisselen voor Man City.

Photo News

Dat Messi zich de beslissing om bij Barça te blijven niet beklaagd, bewijzen de statistieken. Met 13 goals in 14 matchen is hij een van de grondleggers van het nog steeds ongeslagen Barcelona, al kwam afgelopen zaterdag in de Primera Division niet verder dan een draw thuis tegen Celta Vigo. Het verschil met Valencia, dat verloor bij Getafe, liep weliswaar op tot 5 punten, terwijl Real nog steeds 8 punten achter staat. Op 23 december is er de eerste Clásico van het La Liga-seizoen in het Bernabeu. Barcelona is dan uit op revanche na de pijnlijke nederlagen in de Supercopa de voorbije zomer.

AP