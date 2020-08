"Messi naar Man City? Dat zou geweldig zijn voor De Bruyne”: De Bilde en Keygnaert over vertrekwens van Lionel Messi Redactie

26 augustus 2020

18u22

Bron: HLN LIVE 4 La Liga Lionel Messi (33) heeft Barcelona laten weten dat Lionel Messi (33) heeft Barcelona laten weten dat hij de club wil verlaten. Het nieuws ging als een schokgolf door de voetbalwereld. Onze analist Gilles De Bilde en chef voetbal Stephan Keygnaert gingen live in gesprek over de vertrekwens van ‘s werelds beste voetballer. “Messi naar Man City? Dat zou geweldig zijn voor De Bruyne.” U kan het gesprek hieronder herbekijken.



Lionel Messi stuurde gisteravond een ‘burofax’ naar voorzitter Bartomeu om aan te kondigen dat hij Barça wil verlaten. Een verrassing is dat niet, vindt onze chef voetbal Stephan Keygnaert. “Er was veel rook, de voorbije weken. Die kwam uit de hoek van Argentijnse journalisten. Allemaal journalisten die erom bekend staan dicht bij Messi’s entourage - zijn vader - te staan. Er kwam wel heel veel naar buiten over zijn ongenoegen. Het vertrek was toch wel een serieuze piste. Als je de opbouw hebt meegemaakt de voorbije weken, dan was dit geen echte verrassing. Dit is volgens mij de voorbode van een vuile juridische oorlog.”

Volgens mij heeft Messi iets achter de hand. Er moet een club zijn die gezegd heeft: wij willen dit bekostigen. Stephan Keygnaert

“Het is een opstapeling van verschillende zaken geweest", pikt analist Gilles De Bilde in. “Het vertrek van Xavi en Iniesta die ze niet vervangen hebben. Het is bij Barça in het algemeen minder geworden de voorbije jaren. Messi roert zich niet vaak op sociale media. Maar als hij dat doet, dan is het er vaak wel op. Denk maar aan Abidal een tijdje geleden. Iedere keer is het meer geëscaleerd. Met die 2-8 tegen Bayern als de totale vernedering.”

Guardiola

Messi heeft nog een contract tot juni 2021. “Hij zou dus evengoed nog tien maanden kunnen doorbijten hebben, en dan zou hij een vrij speler geweest zijn”, merkt Keygnaert op. “Het moet hem dus echt hoog zitten. Anders wil je nu geen vertrek forceren. En volgens mij wijst het er ook op dat Messi iets achter de hand heeft. Er moet een club zijn die gezegd heeft: wij willen dit bekostigen."

Dat Messi naar Man City zou trekken, lijkt op dit moment het meest plausibel. “Hij heeft niets met Inter. Maar bij City heeft hij zowel in het bestuur als in de dug-out, met Guardiola, én op het veld met goeie vriend Agüero mensen die hij goed kent. Die transfer zou geweldig zijn voor Kevin De Bruyne. Stel je voor dat hij nog een paar jaar foerier mag spelen voor Messi. En dan kan Guardiola nog eens een Champions League winnen met Messi. Dan is hij voor eeuwig de coach die enkel de Champions League kan winnen met Messi.”

