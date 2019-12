“Januzaj moest nu een echte wereldster zijn. Na Giggs had ik nooit iemand gezien die zo goed was” ODBS

15 december 2019

08u14

Bron: ESPN 0 La Liga Als een komeet schoot zijn carrière de lucht in bij Manchester United, tegenwoordig mag Adnan Januzaj (24) al blij zijn als hij mag invallen voor Real Sociedad. Oo k Roberto Martínez, nochtans een believer, lijkt de aanvaller stilaan op te geven. Anderhalf jaar terug de WK-surprise, nu niet eens meer in zijn ruime selectie. Tot ontgoocheling en ergernis van Nicky Butt (44), onderdeel van het glorieklasje van ‘Sir’ Alex Ferguson en tegenwoordig werkzaam onder Solskjaer bij de Mancunians. “In mijn ogen moest hij een wereldster worden.”

Hoge ogen gooide Adnan Januzaj toen hij debuteerde voor de ‘Red Devils’. Het was augustus 2013 en de flankaanvaller met Kosovaarse roots mocht invallen tijdens de zege om de Community Shield (de Supercup) tegen Wigan. Twee jaar eerder, in maart 2011, was hij op zijn zestiende van Anderlecht naar Old Trafford getrokken. Nog geen twee maanden na dat debuut scoorde hij zijn eerste goal voor Man United. Op Sunderland (1-2) werden het er meteen twee. De voetbalwereld lag aan de voeten van Adnan Januzaj. Zo dacht ook Nicky Butt. “Ik denk niet dat ik ooit een betere speler dan Januzaj gezien heb sinds Ryan Giggs”, aldus de gewezen middenvelder bij ESPN. “Hij was gewoon ongelofelijk goed. In mijn ogen moest hij altijd een wereldster worden.”

Butt leerde Januzaj kennen in 2012, als toenmalig trainer van de reserven. “In mijn hele carrière als coach, is Januzaj tot dusver de grootste ontgoocheling. Ik weet dat hij nog altijd prof is en een goeie carrière zal maken. Ik ben er ook zeker van dat hij nu al miljonair is en ‘s avonds niet met zorgen gaat slapen. Zijn rekeningen zal hij altijd kunnen betalen... maar hij had nu verdorie een superspeler moeten zijn.”

Na dat grootse debuut liet Januzaj zeker dat seizoen nog moois bewonderen, maar een vaste basisplaats kon hij nooit afdwingen en geleidelijk zakte hij weg. Werd hij uitgeleend, aan Borussia Dortmund en Sunderland. Clubs waar hij zich ook niet kon doorzetten. Uiteindelijk bleef hij bij United steken op 5 goals in 63 optredens, waarna hij in juni 2017 aan Real Sociedad verkocht werd. In het Estadio Anoeta tekende de Rode Duivel een contract van vijf jaar. Maar ook in het Baskenland breekt hij geen potten. Amper 427 speelminuten dit seizoen en drie assists. Ook gisteren slechts goed voor een invalbeurt tegen FC Barcelona, match waarin hij wel een goeie voet had in de 2-2.

Ook de bondscoach lijkt zijn geloof in Januzaj kwijt. “Talent alleen volstaat niet”, aldus Martínez onlangs, toen hij Januzaj niet opriep voor de uitmatch in Rusland. “Het klopt dat Adnan exceptioneel goed is en dat we zo iemand nodig hebben - hij is onze enige linksvoetige nummer tien -, maar je moet ook de juiste mentaliteit hebben om de ploeg te kunnen helpen. Zijn situatie baart me zorgen. We zijn ongerust over zijn speelminuten, terwijl hij de kwaliteiten heeft om er een belangrijkere speler te zijn.” Ook Martínez weet: “De concurrentie bij Sociedad is dit seizoen groter. En een basisplaats krijg je niet cadeau.”

LEES OOK. In het rijtje der domste vieringen ooit: spelers van Sociedad te enthousiast na 2-2 tegen FC Barcelona