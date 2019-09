“Ik mag me niet kwetsen...”: zo ellendig startte Lionel Messi nog nooit aan een seizoen ODBS

26 september 2019

12u27 0 La Liga Nog nooit startte hij een seizoen zo rampzalig. Waar Messi normaal de sportieve records aan elkaar rijgt, telt hij nu zijn blessuredagen. Amper negen dag ‘fit’ en dinsdagavond even kortsluiting in het hoofd.

Maandag nog het feestvarken op ‘The Best’ prijsuitreiking van de FIFA in Milaan, dinsdag even grote paniek. Opnieuw gekwetst. Bovendien vreesde hij even voor het ergste toen hij naar zijn linkerlies greep. De adductoren speelden op in de eerste helft tegen Villarreal, nadat een tijdens een Amerikaanse voorbereidingstour opgelopen kuitblessure hem al quasi heel de voorbereiding en de start van La Liga kostten. Vorige week in Dortmund (0-0) en Granada (2-0) viel hij telkens in, tegen Villarreal dacht/hoopte Messi er weer klaar voor te zijn. Amper negen dagen is hij nog maar speelklaar geweest dit seizoen. Nooit deed hij ‘slechter’.

Nochtans zag het er aanvankelijk goed uit dinsdagavond. Messi zorgde meteen voor een assist (1-0) voor Griezmann’s derde Barça-goal. Maar op het halfuur was de paniek even groot bij de Argentijn, af te leiden uit zijn eerste reactie. Toen kine Jordi Mesalles het veld opliep, waren zijn eerste woorden tegen de man: “Ik mag me niet kwetsen, ik mag me niet kwetsen...” Opgetekend door een lokaal tv-stadion dat inzoomde. Als Messi na de FIFA-award straks ook een zesde Gouden Bal wil winnen om er weer eentje meer te hebben dan Ronaldo, kan hij maar beter schitteren de komende maanden. Mesalles masseerde even Messi’s dij om te zien of dit de pijn zou verzachten en de ‘Vlo’ probeerde het nog, alleen om bij de rust in de kleedkamer achter te blijven.

Het is nog afwachten hoelang Messi ditmaal in de lappenmand ligt, maar de uitmatch in Getafe van zaterdag mist hij sowieso en Barça zal voorzichtig zijn hun talisman niet opnieuw te snel te brengen. In zijn hoofd ziet Messi, nochtans weinig blessuregevoelig, ongetwijfeld al enkele geteisterde campagnes uit het verleden opduiken. Een gebroken teen kostte hem in totaal 87 dagen in 2006/2007, terwijl hij in 2005/2006, 2013/2014 en 2015/2016 telkens meer dan vijftig dagen out was. Op Messiaanse dribbels of goals blijft het dit seizoen dus sowieso wachten, laat staan dat de tridente Messi-Griezmann-Suárez kan schitteren. De klok richting Gouden Bal tikt. In het nadeel van Messi.

Enkele van Messi’s mooiste goals als jeugdspeler van FC Barcelona:

