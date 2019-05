“Ik dacht dat ik naar Espanyol ging, niet naar het grote FC Barcelona” Quinten Jordens

02 mei 2019

16u00

Bron: Goal.com 3 Buitenlands voetbal Dat Kevin-Prince Boateng (32) in januari een contract tekende bij FC Barcelona, was een verrassing voor veel voetballiefhebbers. Maar ook de Ghanese international zelf had de overgang niet verwacht. Toen hij hoorde over Catalaanse interesse dacht hij aan stadsgenoot RCD Espanyol.

“Eigenlijk verliep alles heel snel”, vertelt Boateng over de ontwikkeling van de transfer. “Ik speelde bij Sassuolo en op een dag zei mijn makelaar me: ‘Je moet goed spelen tegen Inter, ze houden je in het oog.’ Hij wilde me niet vertellen wie die ‘ze’ dan wel waren.”

“Voor die bewuste wedstrijd kwam zelfs mijn coach (Roberto De Zerbi, red.) naar me toe. Hij zei me dat ik extra hard mijn best moest doen. Langs alle kanten voelde ik dus druk, maar zo presteer ik het beste: ik werd de man van de wedstrijd (uitslag 0-0, red.).”

Het juiste Barcelona

“Na de wedstrijd kwam mijn makelaar naar me toe en zei: ‘Kom, we gaan naar Barcelona’. Ik dacht dat hij Espanyol Barcelona bedoelde, maar hij verbeterde me direct: ‘Neen, we gaan naar het juiste Barcelona’. Dat geloofde ik niet, tot de sportief directeur van FC Barcelona (Eric Abidal, red.) me belde. Ik heb de beste makelaar ter wereld”, zegt Boateng.

“Koning Lionel Messi”

Ondanks zijn schamele drie optredens bij de Blaugrana, is de halfbroer van Jérôme Boateng tevreden. “Het was altijd duidelijk dat ik een vervanger zou zijn voor Luis Suárez. De laatste tijd zat ik een paar keer niet in de selectie, omdat iedereen fit was. Ik begrijp dat. Barcelona is de beste club ter wereld, mijn teamgenoten zijn Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Luis Suárez of Koning Lionel Messi. Zal ik voorstellen om die jongens in de tribune te zetten in plaats van mij?”