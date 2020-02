“Ik bestudeer Messi zoals elke andere speler”, zegt Courtois, waarna ze bij Barcelona zoals voor de vorige Clásico fijntjes terugprikken YP

29 februari 2020

15u11

Bron: Eleven Sports 1 Primera Division Real-doelman Thibaut Courtois heeft in een interview vooruitgeblikt naar de Clásico van morgenavond tegen Barcelona. Daarbij liet hij zich ook uit Lionel Messi, en zijn uitspraken over de kleine Argentijn noopte de sociale media-cel van Barça tot een subtiele prik richting onze landgenoot.

QUOTE | @thibautcourtois is niet bang van Lionel Messi! 👊🇧🇪#ElClásico pic.twitter.com/Ogdv6OxvGQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Alle ogen zijn morgenavond rond 21u op het Santiago Bernabéu in Madrid gericht. Daar maken Real Madrid en FC Barcelona in een onderling duel uit wie in polepositie naar het slot van het Spaanse kampioenschap mag. De Koninklijke moet twee punten goedmaken op de aartsrivalen uit Catalonië en op de koop toe staan de mannen van Zinedine Zidane voor een haast onmogelijke opdracht in de Champions League na het 1-2-verlies eerder deze week thuis tegen City. De kraker tegen de Blaugrana wordt zo naar alle waarschijnlijkheid de laatste kans om het seizoen nog wat glans te geven.

Eleven Sports trok dan ook naar Madrid om vooruit te blikken met Thibaut Courtois, en als je het over Barcelona hebt, valt natuurlijk al snel de naam van Lionel Messi. “Ik ben daar niet echt meer mee bezig”, vertelt Courtois. “Vroeger toen ik met Atlético die eerste keer op Camp Nou speelde tegen al die sterren, was ik er wel mee bezig. Als je er dan niet mee bezig moest zijn, dan is er iets mis. Maar nu is het een speler zoals een andere voor mij. Ik heb er geen nachtmerries over, totaal niet. We bestuderen hem alsof het een speler van Celta of Levante zou zijn, het is niets anders.”

The 🐐 🆚 current Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois ... pic.twitter.com/OVNjCqblMY FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Uitspraken die ook Catalonië hebben bereikt - of wat had u dan gedacht? In de vijftien wedstrijden die onze nationale nummer één speelde tegen Lionel Messi, vond de Argentijn negen keer de weg naar doel. Iets wat ze bij Barcelona dan ook graag in de verf zetten met een compilatiefilmpje. Ze diepten het filmpje dat ze ook voor de vorige confrontatie online hadden gezwierd. Of hoe de mentale spelletjes al vol aan de gang zijn... Toen hield Courtois nota bene de nul.