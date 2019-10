“Hola España, guess what? I’m coming back”: niets is wat het lijkt in videoboodschap van Zlatan Ibrahimovic DMM/YP/KTH

29 oktober 2019

12u53

Bron: Instagram 2 La Liga “Hola España, guess what? I’m coming back.” Met die woorden hintte Zlatan Ibrahimovic vanochtend op social media dat hij volgend seizoen terugkeert naar La Liga. Maar wat blijkt nu: het gaat gewoon om een (nieuwe) publiciteitsstunt van de flamboyante Zweed.

De geruchtenmolen draaide op volle toeren sinds de boodschap vanochtend de wereld werd ingestuurd. Menig (Spaanse) voetbalfan hoopte ongetwijfeld dat Zlatan voortaan weer op de Spaanse voetbalvelden te bewonderen zou zijn, maar het gaat (in de eerste plaats alvast) om een nieuwe publiciteitsstunt. Bethard heeft zopas in Spanje de nieuwe app gelanceerd voor de smartphone. En wie is het uithangbord van het gokkantoor? Juist ja: Zlatan Ibrahimovic.

Niet aan proefstuk toe

‘t Is niet de eerste keer dat ‘Ibracadabra’ zulke boodschap de wereld in stuurt. Nadat hij eigenlijk al was afgezwaaid bij de Zweedse nationale ploeg, kwam hij kort voor het WK van vorig jaar in Rusland met het nieuws als zou hij ook present tekenen op het grootste voetbaltornooi ter wereld. “Een Wereldbeker zonder mij zou geen Wereldbeker zijn”, zei hij onder meer toen hij het nieuws ging toelichten in een talkshow. Dat bleek dan uiteindelijk een zet van kredietkaartgigant VISA, één van de belangrijke sponsors op het WK, voor wie de Zweed als ambassadeur fungeerde. Naast Bethard en VISA heeft hij ook deals lopen met Samsung, Volvo, Vitamin Well, en zijn eigen sportkledinglijn A-Z Sportswear.

Ondanks 53 goals in 58 matchen voor de LA Galaxy en greep Zlatan dit seizoen naast de titel in de MLS. De 38-jarige Zweed werd in de play-offs van de Amerikaanse competitie met LA Galaxy uitgeschakeld door stadsgenoot LAFC. Na de wedstrijd verklaarde Ibrahimovic dat hij nog niet wist waar zijn toekomst lag. Zijn contract in Los Angeles liep af. In zijn kenmerkende stijl vertelde Ibra dat een verlengd verblijf vooral goed zou zijn voor de MLS zelf. “Dan zal iedereen naar de competitie kijken. Als ik vertrek, dan zal de MLS vergeten worden.”

Nu kondigde Ibrahimovic aan op Instagram dat hij naar Spanje terugkeert, maar het is nog maar zeer de vraag of dat ook is om te voetballen. Ibrahimovic voetbalde tussen 2009 en 2011 in Catalaanse loondienst bij Barcelona. Na één seizoen werd hij uitgeleend aan AC Milan. Daarna maakte hij furore bij Paris-Saint Germain en Manchester United. In de begindagen van zijn carrière maakte hij het mooie weer bij Malmö, Ajax, Juventus en Inter.