'Hijo de p***' in het kwadraat: Diego Costa van het veld gestuurd na wel erg expliciete tirade tegen ref

07 april 2019

09u28 0 La Liga Het duiveltje in Diego Costa nam het gisteravond in het Camp Nou nog eens over. In minuut 28 kreeg de Spaans Braziliaanse spits meteen rood onder de neus geduwd na een scheldtirade aan het adres van ref Gil Manzano. Alleen wie zin heeft in een korte cursus ‘schelden in het Spaans’, leest verder.

Wou Atlético Madrid de Spaanse titelstrijd nog enigszins spannend houden, was het haast verplicht om te winnen in Camp Nou. Na de rode kaart voor Diego Costa, een quasi onmogelijke opdracht. Costa kon het niet verkroppen dat Manzano geen fout op Arthur floot, toen die hem de bal afhandig maakte. Gil Manzano: “Vervolgens stapt Costa op me toe en roept hij luid in het gezicht: ‘Me cago en tu p*** madre’ (ik doe k*** op de h*** van je moeder). Tot twee keer toe.”

Maar daar stopt het niet. “Toen ik hem zei dat ik hem rood ging geven, was het ‘la p*** madre que me parió’ (de moeder verveelde hem nog eens ook). Daarna word ik belaagd door andere bezoekers en wil ik nog twee spelers van Atlético wegens overdreven protest geel geven, het nummer 2 en 24 (respectievelijk Godin en José Gimenez, de centrale verdedigers van de ‘rojiblancos’). Maar dat verhindert Costa me aanvankelijk te doen.”

En nog kon Costa het niet laten. Ook de Spaanse klassieker h*** de p*** (zoon van een h***) volgde nog, waarna hij door uitgerekend Gerard Piqué, zelf toch ook niet de braafste van de klas, naar de zijlijn geleid werd. Piqué pakte Costa in het gezicht vast en zei dat hij nu zeker vier matchen schorsing zou krijgen. Afgaande op het scheidsrechtersrapport, zouden dat er nog wel eens een pak meer kunnen zijn. Atlético verloor uiteindelijk met 2-0 na late goals van Suárez en Messi en staat met nog 7 matchen te spelen in La Liga 11 punten achter op FC Barcelona.

Diego Simeone verdedigde zijn spits niet volledig, maar vindt vooral dat dat er met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt. “Dit is onze zevende rode kaart in elf matchen, we moeten dus blijkbaar iets fout doen...”, aldus de trainer van Atlético. “De ref vertelde me dat Costa hem iets gezegd had, nadat Costa me zei dat hij iets anders had gezegd. Maar als de ref het als een belediging aanvoelde, verdiende hij de rode kaart. Alleen is het zo dat als anderen die dingen zeggen, ze daar wel mee weg komen. Ze hebben hier ooit eens Fernando Torres van het veld gestuurd... Torres! Dan kan je iedereen van het veld sturen. Ons seizoen is nog niet gedaan. We zullen vechten voor de tweede plaats en daar is niets negatiefs aan. Ik hou er zelfs van. Dit is geen mislukt seizoen. We hebben de Europese Supercup gewonnen en spelers als Rodrigo, Thomas Partey en Jose Gimenez hebben veel progressie gemaakt. Nu gaan we door een moeilijke periode, maar ik ben er zeker van dat we hier sterker zullen uitkomen.”