"Hij wordt beter en beter": Thomas Vermaelen wint zieltjes na nieuwe overwinning (én clean sheet) van Barça Yari Pinnewaert

11u41 0 Photo News Primera Division Thomas Vermaelen staat er weer. De verdediger kreeg door blessures en schorsingen de voorbije weken helemaal zijn kans bij FC Barcelona en hij stelde niet teleur. Zowel trainer Ernesto Valverde als de Spaanse media sparen hun lof dan ook niet voor onze landgenoot.

“We hebben geen twijfels meer over Vermaelen”, klinkt het bij oefenmeester Valverde. “Hij heeft zijn kans gekregen op een belangrijk moment voor de ploeg en heeft die met beide handen gegrepen”, zei hij na de met 0-2-gewonnen wedstrijd tegen Villarreal. En hij was dus niet de enige die er zo over dacht.

AS: "Vermaelen is niet langer de man van kristal. Wel integendeel. Hij toont eindelijk waarom Zubizarreta ooit 15 miljoen euro voor hem op tafel legde (...) Concentratie, goed positiespel, snelheid, uitvoetballen en anticipatie. Vooral dat laatste: hij recupereerde tegen Villarreal niet minder dan 15 ballen."

Marca: “In afwezigheid van Javier Mascherano en Samuel Umtiti was het verrassend dat Thomas Vermaelen zo sterk presteerde. Hij verdedigde sterk en was uitstekend met zijn passing van achteruit.”

Sport (dat Vermaelen een 8 gaf): “Verdedigend sterk, goed aan de bal en goed voor enkele nuttige tussenkomsten. De Belg verbetert wedstrijd na wedstrijd.”

Mundo Deportivo: “Vermaelen was de enige verdediger die onberispelijk was in zijn verdedigende taken. Blessures remden hem steeds af bij Barcelona, maar gisteren speelde hij voor het eerst zijn vijfde wedstrijd op rij.”

Benieuwd of al die lof hem op 23 december in de kraker tegen Real Madrid ook een basisplaats oplevert…

EPA

AFP