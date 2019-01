“Hij maakt van het Bernabéu een Braziliaans strand”: Real wild van Vinicius Junior (18), die nu al vergeleken wordt met legende Raúl Hans Op de Beeck

10 januari 2019

12u06

Bron: Marca 2 Primera Division Rampseizoen voor Real Madrid voorlopig, maar het gaat misschien wel de geschiedenis in als dat waarin Los Blancos kennismaakten met Vinicius Junior. De fans zijn er wild van -ook al is dat deels bij gebrek aan beter- en in de pers wordt hij al vergeleken met Raúl, Spaans topschutter aller tijden van Real. Gisteren scoorde Vinicius, ook goed voor een assist, zijn eerste beauty in een 3-0-bekerzege tegen Leganes.

Slechts 44.231 toeschouwers gisteravond voor Real Madrid - Leganes, nooit zaten er dit seizoen minder in het Bernabéu. Amper 13 goals in 9 thuisduels in La Liga doen de fans afhaken. Maar de aanwezigen zagen gisteravond wel Vinicius Jr., Braziliaanse parel van 18 goed voor een knappe goal en assist. Reals hoop in bange dagen. De Madrileense sportkranten zijn alvast lyrisch en vergelijken Vinicius al met ene Raúl González Blanco. “Niemand die op die leeftijd al zo’n impact had”, schrijft Marca. “De opwinding spat van z’n schoenen, net zoals je die ook in de ogen van de supporters ziet wanneer hij aan de bal is. Het shirt van Real voelt loodzwaar aan voor zij die het niet kunnen dragen, maar Vinicius behoort niet tot die categorie. Hij maakt van het veld in het Bernabéu een Braziliaans strand. Lopetegui liet hem nog links liggen omdat hij nog niet rijp leek, maar onder Solari explodeert Vinicius.”

“In tijden van crisis stel je je soms snel tevreden met wat je hebt, maar Vinicius biedt meer. Hij vervult nu al de eerste verwachtingen en heeft een potentieel gouden toekomst. Natuurlijk moet hij nog groeien en de pretbedervers onder ons zullen zeggen dat hij niet voldoende scoort, maar ook Raúl miste op die leeftijd soms levensgrote kansen. Wanneer hij zich blijft doorzetten, gaan die ballen er wel in. Zijn volley tegen Leganes zal de geschiedenis ingaan als zijn eerste ‘golazo’, maar de manier waarop hij de ploeg op sleeptouw nam was zo mogelijk nog significanter. Wat hij ook afgelopen zondag deed tegen Sociedad, toen hij Real van de apocalyps trachtte te behoeden. Het nummer 28 staat op in donkere tijden, zoals ook Raúl dat deed. Real Madrid wordt momenteel gedragen door een tiener en dat is natuurlijk verre van ideaal. Maar Vinicius is alles behalve een slechte tiener.”

Ook Solari was in de wolken met zijn goudklompje. “Hij maakt grote vooruitgang. Het talent was er altijd al, maar nu toont hij het Bernabéu ook zijn zelfvertrouwen en. Zijn impact was groot. Vinicus bracht vreugde”, aldus de Argentijnse trainer.

Volgende week werkt Real de return in de achtste finale af. Voor de Koninklijke lijkt de Copa del Rey, samen met de Champions League, dit seizoen een hoofddoel te moeten worden. Real staat na achttien speeldagen immers pas vijfde in de Primera Division en telt al tien punten minder dan leider Barcelona. Thibaut Courtois ontbrak gisteren op het wedstrijdblad. Hij heeft een linkerheupblessure en staat even aan de kant. Courtois kreeg sowieso rust in de beker, Keylor Navas stond bij de Madrilenen in doel.